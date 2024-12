Ce soir à la TV : le troisième plus gros succès de tous les temps

Ce soir, TF1 diffuse Avatar : La Voie de l'eau, la suite tant attendue du chef-d’œuvre de James Cameron. Ce film, qui a émerveillé des millions de spectateurs à travers le monde, est aujourd’hui le troisième plus grand succès de l’histoire du cinéma. Retour sur ce phénomène cinématographique et ses records impressionnants.

Un triomphe visuel et narratif

Sorti en décembre 2022, Avatar : La Voie de l'eau est le second volet de la saga imaginée par James Cameron, dont le premier opus avait déjà marqué l’histoire du cinéma en 2009. Cette suite nous replonge sur Pandora, une planète aux paysages extraordinaires, où l’histoire suit désormais Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña), devenus parents et déterminés à protéger leur famille face à de nouvelles menaces.

L’un des aspects les plus remarquables du film est son esthétique. Cameron, pionnier des avancées technologiques en cinéma, a utilisé des techniques révolutionnaires pour capturer des scènes sous-marines d’une beauté époustouflante. Ce travail minutieux a permis de donner vie aux récifs et à l’écosystème marin de Pandora, offrant une expérience immersive inégalée.

La réception du film a été largement positive. Si certains ont souligné un scénario classique, la profondeur de l’univers visuel et émotionnel a conquis le public. Avec une durée de plus de trois heures, le film parvient à maintenir un équilibre entre scènes spectaculaires et moments intimistes.

Des chiffres qui donnent le vertige

Avec plus de 2,32 milliards de dollars de recettes mondiales, Avatar : La Voie de l'eau est aujourd’hui le troisième film le plus rentable de l’histoire, derrière Avatar (2009) et Avengers: Endgame (2019). En France, il a rassemblé plus de 14 millions de spectateurs dans les salles, confirmant son statut d’événement cinématographique incontournable.

James Cameron est désormais le seul réalisateur à avoir trois films dans le top 5 des plus grands succès au box-office mondial (Titanic, Avatar et Avatar : La Voie de l'eau). Ce triomphe s’explique par l’attente immense suscitée par cette suite, mais aussi par les avancées technologiques qui continuent de fasciner les spectateurs.

Ce succès confirme également l’ambition de Cameron pour cette franchise, qui prévoit encore trois suites. Le réalisateur a annoncé que le prochain volet, prévu pour décembre 2025, explorera davantage les peuples de Pandora et leurs interactions avec les humains.