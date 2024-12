Ce soir à la TV : l'exemple parfait de la saga avec la suite de trop

Ce soir, TFX diffuse "Les Visiteurs : La Révolution", troisième opus de la célèbre saga comique française portée par Jean Reno et Christian Clavier. Si le film promettait de raviver la magie des premiers volets, il est souvent cité comme l’exemple parfait de la suite de trop. Retour sur ce rendez-vous manqué.

Les Visiteurs : La Révolution n'a pas eu lieu

Sorti en 2016, Les Visiteurs : La Révolution arrive 18 ans après le deuxième opus, Les Couloirs du Temps. Ce long délai avait éveillé autant de curiosité que de scepticisme, surtout dans un contexte où de nombreuses franchises tentent de capitaliser sur la nostalgie.

Cette fois, l'intrigue transporte Godefroy de Montmirail (Jean Reno) et Jacquouille la Fripouille (Christian Clavier) en pleine Révolution française, une période marquée par la Terreur et la chute de la monarchie. L'idée de confronter des personnages médiévaux à une époque aussi chargée d'enjeux historiques semblait riche en potentiel comique.

Malheureusement, le film n’a pas réussi à exploiter ce concept de manière satisfaisante. Le scénario, écrit par Christian Clavier et Jean-Marie Poiré (également réalisateur), reprend de nombreux éléments déjà vus dans les deux premiers volets.

Les gags recyclés et le manque d'originalité ont été vivement critiqués par les spectateurs et la presse. De plus, le récit s’éparpille avec l’introduction de nouveaux personnages comme ceux interprétés par Karin Viard ou Franck Dubosc, qui n’apportent pas la fraîcheur espérée. Le duo principal, autrefois irrésistible, peine à retrouver la dynamique qui avait fait leur succès.

Un échec au box-office

Dès sa sortie en avril 2016, Les Visiteurs : La Révolution a essuyé des critiques particulièrement sévères. Les spectateurs qui avaient grandi avec les deux premiers films ont souvent été déçus par un humour jugé daté et une intrigue sans relief. Sur AlloCiné, le film obtient une moyenne de 1,5/5 pour plus de 1 200 critiques spectateurs, un score bien en deçà des attentes pour une saga aussi emblématique.

Côté box-office, le film n’a pas non plus brillé. Malgré un bon démarrage avec 1,15 million d’entrées lors de sa première semaine en salles, le long-métrage n’a terminé sa course qu’avec 2,2 millions de spectateurs en France (pour un budget de 25 millions d'euros). Un résultat qui paraît honorable, mais qui reste très éloigné des chiffres impressionnants des deux premiers opus : Les Visiteurs 2 avait attiré plus de 8 millions de spectateurs en 1998, et le premier volet avait culminé à près de 14 millions d’entrées en 1993.