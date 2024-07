Ce soir à la TV : sorti il y a 50 ans en France, ce film reste un des plus terrifiants de l'histoire

En 1974, les spectateurs français découvrent au cinéma un des films les plus terrifiants et perturbants de l'histoire : "L'Exorciste". 50 ans plus tard, la terreur qu'il infuse est toujours aussi forte, et il est à (re)voir ce soir 8 juillet sur Arte.

L'Exorciste, éternelle terreur La décennie 1970 a été une période fantastique pour le cinéma américain, avec la jeune génération du Nouvel Hollywood délivrant des classiques les uns à la suite des autres. French Connection, Le Parrain, Taxi Driver, Les Dents de la mer, Voyage au bout de l'enfer, pour ne citer que ceux-là parmi beaucoup d'autres, marquent l'histoire du cinéma. Dans tous les genres, réalisateurs et réalisatrices cherchent à apporter du réalisme et de la véracité, sans forcément imaginer que ce nouveau cinéma ravissant les critiques allait aussi rencontrer un très grand succès au box-office. C'est ainsi dans cette période dorée qu'en 1973 William Friedkin, auréolé du grand succès de French Connection, notamment distingué de l'Oscar du Meilleur film et du Meilleur réalisateur, met en scène, dans la veine quasi documentaire qu'il affectionne et qui fait sa réussite, L'Exorciste. Regan MacNeil (Linda Blair) - L'Exorciste ©Warner Bros. L'actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fillette Regan : après que l'on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de constantes insanités. Une force paranormale l'habite, qui coûte la vie au metteur en scène de Chris. Désespérée, cette dernière fait appel à deux exorcistes... Le film le plus terrifiant de l'histoire (et un des plus rentables) Ponctué de séquences cultes - la descente des escaliers, la tête qui tourne à 360°, le jet de vomi, etc., L'Exorciste raconte une histoire de possession diabolique extrême qui a terrorisé tous ses spectateurs lors de sa sortie aux États-Unis en 1973 (en 1974 en France). Considéré comme un grand classique du cinéma d'horreur, l'American Film Institute le classe ainsi en 2001 3e meilleur thriller de tous les temps du cinéma américain après Psychose et Les Dents de la mer. L'Exorciste est par ailleurs le premier film d'horreur à être nommé à l'Oscar du Meilleur film. Il obtient 2 Oscars pour 10 nominations (Meilleur mixage de son et Meilleur scénario adapté) et 4 Golden Globes (Meilleur film dramatique, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et Meilleure actrice dans un second rôle). Après une production "maudite" et devenue légendaire - grave blessure d'Ellen Burstyn au dos, retards importants de tournage, incendie du plateau, accident du fils de l'acteur Jason Miller, etc., la sortie de L'Exorciste dans les salles est un très grand succès. Avec ses ressorties, il a atteint le total de 441 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour un budget de production de 12 millions de dollars. Et en prenant en compte l'inflation, son box-office mondial ajusté en dollar constant à la date de 2023 s'élève alors théoriquement à 9,3 milliard de dollars. 50 ans après sa sortie, L'Exorciste a eu plusieurs suites mais aucune n'est parvenue à son niveau. Chef-d'oeuvre de l'horreur, il n'a pas pris une ride et reste une des plus grandes expériences de cinéma de l'histoire, tous genres confondus.