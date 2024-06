Ce soir à la TV : ce thriller avec Bradley Cooper a-t-il inspiré à Luc Besson son plus grand succès ?

En 2011, Bradley Cooper met la main sur une mystérieuse substance dans "Limitless", une drogue qui va décupler ses capacités et bouleverser sa vie. Grand succès lors de sa sortie, ce thriller a-t-il donné des idées à Luc Besson pour son propre film, quelques années plus tard ? "Limitless" est à (re)voir ce soir du 4 juin sur TFX.

Bradley Cooper sans limites

En 2011, Bradley Cooper tient le rôle principal de Limitless, un thriller réalisé par Neil Burger. Rétrospectivement, ce film dans lequel un homme transcende ses capacités cognitives avec une mystérieuse substance pour dépasser ses limites apparaît ainsi comme un point d'étape symbolique dans la carrière de l'acteur et réalisateur. C'est en effet peu après, en 2012 avec Happiness Therapy et American Sniper en 2014 qu'il prend une nouvelle dimension pour s'imposer définitivement comme lead actor à Hollywood.

Bradley Cooper est Eddie Morra dans Limitless, un jeune écrivain qui ne parvient pas à écrire son premier roman. Frustrée par son attitude instable défaitiste, sa petite amie Lindy le quitte. Au fond du trou, il rencontre par hasard son ex-beau-frère, ancien dealer, qui lui propose d'essayer une substance pharmaceutique, le NZT, pour l'aider à résoudre ses "problèmes créatifs". Sous forme de pilule, le NZT décuple toutes les capacités d'Eddie, qui à partir de là se transforme et réussit tout ce qu'il entreprend. Mais, devenu dépendant, il va lui falloir trouver beaucoup de ces pilules "magiques" et se méfier de ses effets secondaires...

Un film qui exploite un mythe fascinant

Limitless est adapté du roman The Dark Fields d'Alan Glynn publié en 2001. L'histoire est ainsi la même que celle du film et elle repose sur la fameuse légende voulant que l'être humain n'utilise que 10% de son cerveau. Cette idée est un "neuromythe", soit une croyance erronée concernant le cerveau. On trouve à l'origine de cette légende populaire une mauvaise compréhension de différentes affirmations scientifiques sur la composition et l'utilisation du cerveau, qui a fortement résonné dans l'imaginaire collectif.

Cette idée, bien que fausse, a nourri l'inspiration de plusieurs livres et films, comme dans le film Phénomène de 1996, Inception en 2010 et donc Limitless en 2011. Limitless, qui compte aussi Robert De Niro et Abbie Cornish à son casting, est un succès critique et commercial. Il a rapporté plus de 160 millions de dollars au box-office mondial sur un budget estimé à 27 millions, et a largement popularisé ce mythe de l'utilisation incomplète du cerveau.

Lucy, la version de Limitless de Luc Besson

Trois ans après Limitless, Luc Besson écrit et réalise Lucy, son plus grand succès personnel à ce jour et plus grand succès pour un film français de l'histoire du cinéma avec un box-office global s'élevant à 463 millions de dollars de recettes. Bien que son histoire soit différente de celle de Limitless et entièrement ancrée dans le registre de la science-fiction, Lucy utilise pleinement ce mythe des 10% d'utilisation du cerveau, avec une héroïne (Scarlett Johansson) qui parvient à utiliser ses capacités à 100%.

Lucy ©EuropaCorp

Luc Besson s'est-il inspiré de Limitless pour Lucy ? Vraisemblablement non, puisque les deux histoires différent largement dans leurs enjeux, et dans leur approche respective de ce "neuromythe". Luc Besson expliquait ainsi dans une interview à Variety en 2014 avoir entrepris l'écriture du film depuis plus de dix ans, fasciné par cette légende. Mais il est certain que, de son point de vue de producteur et de distributeur avec EuropaCorp, le succès critique et commercial de Limitless a dû le conforter dans son ambition au moment de produire et réaliser Lucy.