Ce soir à la TV : un Oscar et près d'un milliard au box-office, c'est un des meilleurs live action Disney

Rendez-vous ce soir sur W9 pour (re)découvrir un des meilleurs live action récents de Disney, mis en scène par Jon Favreau : Le Livre de la Jungle, qui avait connu une magnifique carrière au box-office et avait même remporté un Oscar.

Le Livre de la jungle revisité par Jon Favreau

En 2016, Jon Favreau s'attaque au célèbre roman de Rudyard Kipling, Le Livre de la jungle, déjà adapté en dessin animé par Disney en 1967. Le film mêle prises de vue réelles et images de synthèse pour recréer l'univers luxuriant de la jungle indienne et ses animaux. Inspiré par le film d'animation, Favreau a voulu rester fidèle à l'esprit du livre tout en introduisant une dimension visuelle et émotionnelle plus profonde et réaliste.

Le film suit l'histoire de Mowgli (Neel Sethi) , un jeune garçon élevé par une meute de loups dans la jungle indienne après avoir été trouvé abandonné. Guidé par la panthère sage Bagheera et l'ours protecteur Baloo, Mowgli apprend les lois de la jungle tout en faisant face à ses défis en tant qu'être humain. L'intrigue se complexifie avec l'arrivée du redoutable tigre Shere Khan, qui voit Mowgli comme une menace et veut l'éliminer. Le voyage de Mowgli se présente à la fois comme une quête d'identité et une lutte pour la survie.

Une prouesse technologique

La technologie est sans doute l'aspect le plus révolutionnaire de ce film. Utilisant des techniques avancées de capture de mouvement et de CGI (Computer Generated Imagery), Le Livre de la jungle nous plonge dans un environnement entièrement numérique et étonnamment réaliste. Les animaux ont été animés avec une précision détaillée, mettant en lumière des nuances subtiles de leurs mouvements et expressions faciales qui ne sont pas sans rappeler la dernière trilogie de La Planète des singes. Le film a été principalement tourné en studio sur fonds bleus, pour créer une immersion totale dans ce monde. Trois ans plus tard, Favreau a renouvelé l'exploit en mettant en scène une version ultra-réaliste d'un autre dessin animé culte de Disney : Le Roi Lion.

À sa sortie, Le Livre de la jungle a été un énorme succès au box-office mondial, totalisant plus de 966 millions de dollars. En France, le film a cumulé près de quatre millions d'entrées, soit le neuvième plus gros succès de l'année 2016. Le film a par ailleurs remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels lors de la cérémonie en 2017. Seulement deux autres live action Disney ont remporté une statuette : Alice au pays des merveilles et La Belle et la Bête.