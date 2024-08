Ce soir à la TV : un grand biopic sportif et la confirmation au plus haut niveau de Will Smith

Pour raconter l'histoire du légendaire Mohamed Ali, il fallait un grand réalisateur et un acteur très doué. C'est chose faite en 2001 avec Michael Mann qui dirige Will Smith dans le superbe biopic "Ali", à (re)voir ce soir du 4 août sur Arte.

Le grand film biographique de Michael Mann

Après avoir mis en scène en 1995 une des plus grandes confrontations de l'histoire du cinéma entre Robert De Niro et Al Pacino dans Heat, Michael Mann change de genre et se plonge plus directement dans l'histoire de la société américaine. Il y a ainsi Révélations en 1999, plongée haletante dans le business opaque du tabac, puis Ali en 2001, biopic sur Mohamed Ali, surnommé "The Greatest" et considéré comme un des plus grands boxeurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur.

Ali raconte la vie de Cassius Clay Jr., de sa victoire sur Sonny Liston en 1964 jusqu'à son plus célèbre combat à Kinshasa contre George Foreman. Devenu durant cette période Mohamed Ali, le film de Michael Mann raconte aussi sa relation au mouvement Nation of Islam et au militant Malcolm X.

La métamorphose de Will Smith

C'est Will Smith, alors âgé de 33 ans, qui a été le premier attaché au projet développé par les producteurs Paul Ardaji et Jon Peters depuis le milieu des années 90. Des noms de réalisateurs circulent, dont celui de Barry Sonnenfeld à qui Will Smith présente le script d'Ali sur le tournage de Wild Wild West. Finalement, alors que Spike Lee s'était aussi positionné pour réaliser le film, c'est Michael Mann qui est retenu, favori de Will Smith.

À l'époque, Will Smith est une superstar mais n'a pas encore déployé tout son potentiel dans le registre dramatique. Premier rôle de blockbusters d'action et de comédies (Bad Boys, Independence Day, Men in Black, Ennemi d'État), l'acteur et rappeur a l'occasion avec Ali de changer de dimension. Ainsi, il se donne sans compter pour ce rôle qu'il prépare pendant une année entière. Il prend 17,5 kg et s'entraîne intensément à la boxe avec des professionnels. Il étudie aussi profondément la diction et l'allure physique de Mohamed Ali.

Mohamed Ali (Will Smith) - Ali ©BAC Films

Métamorphisé physiquement, Will Smith l'est aussi professionnellement. Si Ali est un échec au box-office, ne récoltant dans le monde que 87,7 millions de dollars sur un budget supérieur à 110 millions, il est bien accueilli par la critique qui souligne l'émotion particulière que Michael Mann apporte à ce biopic, ainsi que la performance majeure de Will Smith.

Pour l'acteur, l'objectif est rempli. En effet, il s'affirme à Hollywood comme un des leaders de sa génération et obtient sa première nomination à l'Oscar du Meilleur acteur en 2002, ainsi que sa première nomination au Golden Globe du Meilleur acteur dans un rôle dramatique.