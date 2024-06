Ce soir à la TV : cette comédie sortie en 2013 et portée par Éric Judor est un de ses pires échecs

En 2013, alors qu'Éric Judor a frappé un grand coup avec sa série "Platane", on le retrouve dans le rôle-titre du film "Mohamed Dubois". Une comédie sociale qui malheureusement ne convainc ni la presse ni les spectateurs, et constitue un des pires échecs de la carrière de l'acteur et humoriste.

Une comédie ratée pour Éric Judor

Avec son humour et son art du mensonge, porté au sublime notamment dans sa série Platane, Éric Judor est souvent capable du meilleur, et parfois du pire. Depuis ses débuts avec Ramzy Bedia en 1996 et le succès de leur duo comique sur scène, puis à la télévision et au cinéma, il s'est imposé comme un auteur et un acteur comique de premier plan. Mais son parcours sur les écrans n'a rien d'un long fleuve tranquille, avec des réussites unanimes comme La Tour Montparnasse infernale en 2001 et sa série Platane créée en 2011, des films à la réception troublée comme ceux de Quentin Dupieux (Steak, Wrong, Wrong Cops), des succès à retardement comme Problemos en 2017, des échecs commerciaux...

Problemos ©Studiocanal

Ainsi, lorsqu'Éric Judor tient un rôle principal, et bien qu'assurant toujours des performances réjouissantes, le succès est très rarement total, n'accordant que par miracle les réceptions critique et commerciale. Mais il y a bien un film qui a été reçu à l'unanimité par la critique et le public, et pas dans le bon sens : Mohamed Dubois , sorti en 2013.

Un échec en salles et une claque critique

Réalisé par Ernesto Ona, sur un scénario qu'il a co-écrit avec Ichem Saïbi, Mohamed Dubois veut tordre le cou aux préjugés sur la communauté musulmane. Il le fait via une histoire d'imposture, avec Éric Judor incarnant Arnaud Dubois, héritier de la banque Berthier et fils de deux grands bourgeois. Suite à une dispute à son père, et pensant qu'il n'est en réalité pas son fils, Arnaud quitte son riche domicile familial du Vésinet. Il croise alors le chemin de Mustafa, et va immédiatement tomber amoureux de sa soeur Sabrina. Pour la séduire, il va lui faire croire qu'il vient comme elle de cité et qu'il s'appelle en réalité Mohamed. Il va alors s'installer dans la cité de Sabrina et tenter par tous les moyens de s'intégrer...

Mohamed Dubois ©Wild Bunch

Sur cette idée au potentiel délirant, Éric Judor incarne avec naturel son personnage menteur, mais la comédie Mohamed Dubois se fait surtout remarquer par sa paresse et ses maladresses quand elle use de stéréotypes pour dénoncer les préjugés et le communautarisme. Le Monde écrivait ainsi :

Cette comédie est tellement mauvaise que même l'excellent Eric Judor ne parvient pas à faire sourire.

Descendu par la critique, le public fuyant les cinémas, Mohamed Dubois ne comptabilise que 367 125 entrées. Le casting autour d'Éric Judor, malgré l'application des efficaces Youssef Hajdi et Sabrina Ouazani, n'y change rien : Mohamed Dubois est un échec cinglant, directement relégué aux oubliettes du cinéma comique français.