Ce soir à la TV : passé quasi inaperçu au cinéma, c'est un des meilleurs blockbusters de SF récents

Avec "The Creator", diffusé ce soir 26 juillet sur Canal+, Gareth Edwards offre une aventure de science-fiction épique, mêlant guerre contre l'IA et drame amoureux. L'occasion parfaite pour (re)voir ce film passé sous les radars lors de sa sortie au cinéma.

The Creator, de la science-fiction originale

Aujourd'hui, dans un cinéma abreuvé de franchises et de grandes licences, difficile pour un film de science-fiction original de trouver sa place. Mais Gareth Edwards y est parvenu avec The Creator, récit de science-fiction et d'anticipation porté par John David Washington en 2023. Bien accueilli par la critique, avec une réussite plus prononcée à l'étranger qu'aux États-Unis, The Creator a d'autant plus de mérite qu'il a fait sa première durant la grève des acteurs et actrices à Hollywood, ces derniers n'ayant donc pas pu le promouvoir.

Dans un futur proche, humains et intelligence artificielle (IA) se livrent une guerre sans merci. Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est séparé de sa femme Maya, enceinte, au cours d’un assaut. Pensant qu'elle est décédée, il rentre aux États-Unis, complètement dévasté. Cinq ans plus tard, l’armée lui demande de revenir sur le terrain, craignant qu’une puissante intelligence artificielle n’ait créé une arme qui permette à l’Orient de gagner sa guerre contre l’Occident.

Lorsque Joshua apprend que Maya est peut-être en vie et qu’elle se trouverait dans la zone de combat, celui-ci trouve soudainement un nouvel enjeu dans cette mission qu’il avait tout d’abord accepté à contrecoeur. Peu après son arrivée en Asie, il découvre que l’arme en question n’est autre qu’une petite fille de 6 ans prénommée Alphie...

Succès ou échec ?

Co-écrit par Gareth Edwards avec son collaborateur Chris Weitz, The Creator est une réussite. Malgré les conditions difficiles de sa sortie, un casting sans figures très connues, il se distingue par l'ambition de son récit ainsi que la qualité et la dimension spectaculaire de ses effets visuels. Si la critique se montre divisée sur son émotion, la portée de son scénario et notamment le traitement de l'IA, elle célèbre en revanche à l'unanimité le world building et le spectacle visuel offert par The Creator.

Joshua (John David Washington) - The Creator ©Disney

The Creator est nommé à l'Oscar du Meilleur son et des Meilleurs effets visuels en 2024. Au box-office mondial, il rapporte 104 millions de dollars de recettes, contre un budget de production estimé à 80 millions de dollars. Pas suffisant pour être un succès financier. En France, il n'attire que 755 000 spectateurs, une déception pour ce type de production.

Mais c'est tout de même la confirmation, après Godzilla et Rogue One : A Star Wars Story, que le talent de Gareth Edwards reste intact, même à l'épreuve complexe d'une création originale comme The Creator. Loin donc des licences très populaires dans lesquelles il a excellé, et auxquelles il consacre la plupart de son temps. Le réalisateur tourne actuellement Jurassic World 4, prévu pour le 2 juillet 2025.