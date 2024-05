Ce soir à la TV : ce film a réalisé la pire performance du MCU au box-office

Dernier film du MCU à ce jour, "The Marvels", diffusé ce soir sur Canal+, est porté par Brie Larson dans son rôle de Captain Marvel. Mais malgré sa performance et celles de ses partenaires, le film réalise un score catastrophique au box-office mondial et établit un triste record.

Le MCU à l'agonie Le MCU est une des franchises cinématographiques les plus importantes du cinéma, et la plus profitable avec près de 30 milliards de dollars rapportés au box-office mondial. Fort à ce jour de 33 longs-métrages, après le premier film de cet univers, Iron Man, sorti en 2008, le MCU a connu son apogée entre 2018 et 2021, avec les succès des films milliardaires au box-office Black Panther, Avengers : Infinity War, Captain Marvel et Avengers : Endgame, puis ceux des deux derniers films Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle-titre. Depuis, c'est la chute libre sur le plan critique et surtout commercial, avec des performances au box-office bien moindres. Et le dernier film du MCU en date, The Marvels, sorti en novembre 2023, a ainsi établi un triste record pour le MCU. Carol Danvers (Brie Larson), alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Krees. Des effets inattendus l’obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d’une mission qui la propulse au sein d’un étrange vortex étroitement lié aux actions d’une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan - alias Miss Marvel (Iman Vellani), sa super-fan de Jersey City - et à ceux de sa « nièce », la Capitaine Monica Rambeau (Teyonah Parris), désormais astronaute au sein du S.A.B.E.R. D’abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d’apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Brie "Captain Marvel" Larson fait un bide Alors que jusque-là la pire performance d'un film du MCU au box-office mondial était celle de L'Incroyable Hulk de Louis Leterrier, sorti en 2008 et 2ème film du MCU, avec 264 millions de dollars de recettes sur un budget de production de 150 millions de dollars, The Marvels lui a pris ce titre. The Marvels ©Disney En effet, le film porté par Brie Larson n'a encaissé dans le monde que 206 millions de dollars de recettes, alors que son budget de production est estimé aux alentours des 270 millions de dollars... Un échec monumental, puisque selon Puck News, il aurait fallu atteindre les 440 millions de dollars pour être à l'équilibre, et 700 millions de dollars pour être profitable... The Marvels, en signant cette terrible performance, illustre alors un MCU en totale perte de vitesse, malgré qu'il fasse d'une certaine manière suite au film que portait Brie Larson en solo en 2019, Captain Marvel, qui avait rapporté lui plus d'1,1 milliard de dollars de recettes dans le monde.