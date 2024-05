Top Gun Maverick : le succès de 2022 corrige une incroyable erreur du premier film

Ce détail dans le générique de "Top Gun" échappait peut-être au public francophone, mais "agaçait" les fans anglophones. "Top Gun : Maverick" reprend exactement le même élément pour son générique, mais corrige enfin son erreur.

Une séquence d'ouverture capitale

En août 2018, l'équipe de tournage de Top Gun : Maverick se trouve durant une semaine sur l'USS Abraham Lincoln pour faire des images de jets qui décollent et atterrissent. Très précisément, 14 heures 43 minutes 00 secondes et 15 centièmes de rushs sont alors transmis au monteur du film, Eddie Hamilton. Tom Cruise doit prochainement rencontrer les dirigeants de Paramount Pictures ainsi que tous les chefs des différents départements pour leur présenter ce à quoi pourrait ressembler le film.

Eddie Hamilton doit alors monter ces prises de vues. Il décide d'en faire un remake du générique du Top Gun de 1986. Il nous raconte :

"C'est la première chose que j'ai faite sur Top Gun : Maverick. Dans le film original, la durée totale de la séquence d'ouverture est de 4mn et 11sec, et j'ai donc repris cette durée. J'ai regardé les presque 15 heures de rushs et j'ai monté une séquence avec l'exacte même durée. C'est ce qu'on a montré en premier aux studios. Il n'y avait aucun acteur, juste des plans faits sur l'USS Lincoln. J'ai gardé le même son, et le même morceau de Kenny Logins, comme on l'entend dans le premier film.

On était dans la salle de projection de Paramount et tous les cadres étaient là, le casting aussi, et Tom Cruise a fait une présentation du film. Tout Paramount était là et Tom Cruise a présenté le casting un par un, a expliqué dans quels endroits le film serait tourné, ce qu'on allait faire avec les avions, les permissions données par la Navy."

Une faute du premier film qui "agaçait les fans"

Pendant plusieurs mois, Eddie Hamilton ne retouche pas cette toute première version. Puis il ajoute les crédits, en reprenant exactement la même typographie que celle de Top Gun. Mais au moment d'arriver au carton, c'est là qu'il fait un ajout et une correction d'une faute dans le texte.

Top Gun - carton

Le monde de 2018 ne ressemble pas à celui de 1986, et l'histoire des deux films n'est pas la même. Logiquement, Eddie Hamilton ajoute à la phrase de 1986, "Son but était d'enseigner l'art perdu du combat aérien et d'assurer que la poignée d'hommes diplômés étaient les meilleurs pilotes au monde", les mots "et de femmes". Ci-dessous, on lit donc dans la version de 2022 :

Le 3 mars 1969, l'US Navy a fondé une école d'élite pour ses meilleurs pilotes. Son but était d'enseigner l'art perdu du combat aérien et d'assurer que la poignée d'hommes et de femmes diplômés étaient les meilleurs pilotes au monde.

Top Gun Maverick - carton

Une coquille enfin corrigée

Et il y a un autre changement, qui est la correction orthographique d'un terme mal employé dans le premier film.

(Avec l'ajout de "femmes") voici la seule autre chose que j'ai modifiée. Le terme "insure" n'est pas bon. Ça devrait être avec un "e", pas un "i". Avec un "i" c'est quand on assure une voiture. Donc j'ai corrigé cette erreur, qui agaçait les fans de Top Gun depuis 1986.

En effet, pour écrire "assurer que la poignée d'hommes", c'est le terme "insure" qui est utilisé dans le carton , et celui-ci signifie en anglais "assurer" mais comme une assurance de type habitation ou automobile. Le terme correct requis par le sens de la phrase est "ensure", qui se traduit toujours en français pas "assurer" mais avec la signification "affirmer" ou "garantir" ("Je t'assure que c'est le meilleur", par exemple).

Eddie Hamilton, pour Top Gun : Maverick, a donc modernisé le texte du carton mais surtout corrigé une coquille grossière qui avait le don d'énerver les fans depuis 1986, puisque toutes les copies du film, physiques ou dématérialisées, toutes les diffusions en TV affichent le carton avec cette faute. Un détail en apparence, mais un gros problème de réglé !