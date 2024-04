Ce soir à la TV : ce film d'action est l'un des pires échecs de Chris Hemsworth

Direction C8 ce soir pour (re)découvrir le film d'action "L'Aube Rouge" avec Chris Hemsworth qui est simplement l'un des pires échecs pour le comédien. En France, le long-métrage n'était resté que trois semaines en salles, pour à peine 50 000 spectateurs. Côté réception critique, les avis des spectateurs étaient très partagés.

L'Aube Rouge : un remake compliqué pour Chris Hemsworth

L'Aube Rouge est un film d'action américain réalisé par Dan Bradley, sorti à l'été 2013. Ce long-métrage est un remake du film de 1984 portant le même titre porté par Patrick Swayze et Charlie Sheen, qui mettait en scène la résistance américaine contre une invasion soviétique. La version de 2013 apporte une touche moderne, mettant en vedette Chris Hemsworth dans le rôle principal.

L'intrigue se déroule dans la ville de Spokane, dans l'État de Washington, où un groupe de jeunes Américains se trouve soudainement confronté à une invasion militaire orchestrée par la Corée du Nord. Les forces nord-coréennes réussissent à s'emparer de plusieurs villes américaines dans une attaque coordonnée, créant une situation de chaos et de panique à travers le pays. Les jeunes personnages, guidés par Jed Eckert, un ancien Marine incarné par Chris Hemsworth, décident de ne pas rester les bras croisés et de résister à l'occupation.

Jed forme un groupe de résistance composé de son frère cadet Matt (joué par Josh Peck), de sa petite amie Toni (Adrianne Palicki), ainsi que d'autres jeunes de la ville. Ensemble, ils s'organisent sous le nom des "Wolverines" et commencent à mener des opérations de guérilla contre les troupes d'occupation. Leur mission est de semer la confusion dans les rangs ennemis, d'affaiblir leurs opérations et, si possible, de libérer la ville.

Un échec cuisant au box-office

Malgré une belle promesse et une star en tête d'affiche, le film L'Aube Rouge a été un échec commercial total au box-office mondial. Ainsi, pour un budget estimé à 65 millions de dollars, le long-métrage porté par Chris Hemsworth n'en a rapporté que 51 millions à travers le monde. En France, le film n'est resté au cinéma que trois semaines, et n'a attiré que 50 000 spectateurs. Il s'agit du pire score pour le comédien rendu célèbre pour son rôle de Thor dans le MCU.

Côté réception, le film a été éreinté par les critiques avant sa sortie. Côté spectateurs, c'était à peine la moyenne, si l'on en croit les notes chez nos confrères d'AlloCiné (1,5/5 en presse, et 2,5/5 en spectateurs). On peut ainsi lire parmi les avis laissés par les spectateurs :

Un bon gros navet

Malgré tout, un honnête divertissement

Un film qui ne mérite même pas une sortie en DVD

Un EXCELLENT film d'action/guerre comme on en voit trop rarement.