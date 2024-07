Ce soir à la TV : un drame poignant par les réalisateurs du Comte de Monte-Cristo

Ce soir, M6 diffuse le drame poignant "Le Meilleur reste à venir", inspiré d'une histoire vraie, et mis en scène par les deux réalisateurs derrière "Le Comte de Monte-Cristo" avec Pierre Niney qui cartonne actuellement au cinéma.

Le Meilleur reste à venir : Fabrice Luchini retrouve Patrick Bruel

Trente-quatre ans après s'être croisés sur le plateau de la comédie culte P.R.O.F.S., Fabrice Luchini et Patrick Bruel se sont retrouvés en 2019 pour le film Le Meilleur reste à venir écrit et réalisé par le duo Matthieu Delaporte / Alexandre de La Patellière.

Ces dernières années, ce duo de scénaristes/réalisateurs ont été sur le devant de la scène grâce à deux projets dantesques : tout d'abord le dyptique consacré aux Trois Mousquetaires, sorti en avril et décembre 2023, qu'ils ont écrit. Et surtout Le Comte de Monte-Cristo, actuellement en salles, qu'ils ont écrit et réalisé.

Pour Le Meilleur reste à venir, le duo de réalisateurs s'est inspiré d'un drame personnel réel, qui avait marqué le cinéma français quelques années plus tôt.

Un quiproquo et une belle leçon de vie

Le Meilleur reste à venir raconte l'histoire de deux amis d'enfance, Arthur (Fabrice Luchini) et César (Patrick Bruel), qui se retrouvent après des années de distance. Suite à un quiproquo médical, chacun des deux amis croit que l'autre est en phase terminale. Cette méprise les pousse à vivre pleinement les moments qu'il leur reste ensemble, à rattraper le temps perdu, et à réaliser des rêves longtemps oubliés.

L'intrigue se déroule entre moments d'humour et de profondes réflexions sur la vie, la mort et l'importance des liens humains. Les deux protagonistes entreprennent un voyage à travers leurs souvenirs et redécouvrent la valeur de leur amitié, tout en affrontant leurs propres peurs et regrets. Le film pose également des questions sur les erreurs et les regrets, et comment il n'est jamais trop tard pour changer et faire face à nos vérités les plus profondes.

Sans connaître un succès tonitruant au box-office, Le Meilleur reste à venir est tout de même parvenu à attirer près d'un million de spectateurs dans les salles. Il est également sorti dans plusieurs pays du monde.