Ce soir à la TV : un film glaçant sur le harcèlement scolaire

Ce soir sur France 4, découvrez Un Monde, un film poignant et essentiel sur la réalité de la cour d’école et ses cruautés silencieuses. Réalisé par Laura Wandel, ce drame immersif met en lumière le quotidien de Nora, une petite fille de sept ans qui fait face au harcèlement scolaire avec une lucidité et une émotion déchirantes. Une œuvre forte qui aborde la violence de l’enfance avec sensibilité et justesse.

Un Monde : un thriller intime sur le harcèlement scolaire

Dans Un Monde, la réalisatrice belge Laura Wandel nous plonge au cœur de la cour d’école, cet espace parfois impitoyable où les enfants découvrent les règles de la société à leur manière, souvent brutale. Le film suit Nora (jouée par la jeune et talentueuse Maya Vanderbeque), une enfant qui entre en primaire et doit faire face au harcèlement subi par son grand frère. À travers son regard, le spectateur découvre la complexité des relations sociales à cet âge, où la cruauté et l’innocence cohabitent.

Filmée principalement à hauteur d’enfant, Un Monde crée une immersion totale dans le quotidien de Nora. Les scènes se déroulent presque exclusivement dans la cour de récréation, un choix audacieux qui met en relief les sentiments d’isolement, de peur et de confusion de la petite fille. Cette mise en scène, minimaliste mais puissante, capte les émotions sans artifice, rendant l’expérience du spectateur profondément viscérale.

Une approche sobre et percutante du harcèlement

Un Monde aborde le thème difficile du harcèlement scolaire avec une grande pudeur, sans jamais sombrer dans le sensationnalisme. Laura Wandel se concentre sur l'impact psychologique de cette violence quotidienne et montre comment Nora tente de naviguer entre son désir de protéger son frère et sa peur d’être elle-même ostracisée. Le film nous rappelle que la cour d’école, bien que souvent perçue comme un espace innocent, est aussi un lieu où se forment des dynamiques de pouvoir, de domination et de souffrance.

La jeune Maya Vanderbeque, dans le rôle de Nora, livre une performance bouleversante et d’une rare authenticité. Avec ses expressions discrètes mais poignantes, elle incarne parfaitement la vulnérabilité et la résilience d’un enfant confronté à un monde adulte qu’elle ne comprend pas encore. La réalisation de Laura Wandel, intimiste et précise, met en avant cette prestation sans jamais détourner l’attention de l’essentiel.