Ce soir à la TV : un thriller apocalyptique pesant avec Nicolas Cage

Ce soir sur NRJ12, le film Prédictions promet une soirée intense. Réalisé par Alex Proyas en 2009, ce thriller mystérieux et apocalyptique met en scène Nicolas Cage dans le rôle d’un professeur de mathématiques plongé malgré lui dans une série d'événements terrifiants. Avec son atmosphère sombre et ses révélations perturbantes, Prédictions est un film qui mêle science-fiction et suspense, et qui donne à réfléchir sur les frontières entre hasard et destin.