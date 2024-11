Ce soir à la TV : un thriller brûlant avec Eric Bana jamais sorti au cinéma

Ce soir sur C8, ne manquez pas "Canicule", un thriller australien intense porté par Eric Bana, diffusé pour la première fois en clair à la télévision française. Plongez dans une enquête haletante au cœur d'une petite ville frappée par la sécheresse.

Canicule : un thriller au cœur de l'Australie rurale

Canicule (The Dry en version originale) est un film réalisé par Robert Connolly, sorti en 2020. L'histoire suit Aaron Falk (Eric Bana), un agent fédéral qui retourne dans sa ville natale après plus de vingt ans d'absence pour assister aux funérailles de son ami d'enfance, Luke.

Ce dernier est accusé d'avoir tué sa femme et son enfant avant de se suicider. Doutant de la culpabilité de Luke, Aaron décide de mener sa propre enquête, ravivant ainsi de vieux souvenirs et des secrets enfouis.

Le film est adapté du roman à succès The Dry de Jane Harper, qui a captivé les lecteurs par son atmosphère oppressante et son suspense maîtrisé. La transposition à l'écran conserve cette tension, offrant une immersion profonde dans les mystères d'une communauté isolée.

Connu pour ses rôles dans Munich ou Hulk, l'acteur australien Eric Bana revient ici à ses racines avec un personnage complexe, marqué par un passé douloureux.

Aux côtés de Bana, Genevieve O'Reilly incarne Gretchen, une amie d'enfance d'Aaron, tandis que Keir O'Donnell joue le sergent Greg Raco, partenaire d'enquête d'Aaron.

La réalisation de Robert Connolly, combinée à la photographie de Stefan Duscio, capture avec brio les paysages arides et la chaleur écrasante de l'outback australien, qui viennent renforcer l'atmosphère suffocante qui imprègne le film.

Canicule 2 est déjà disponible

Bien que Canicule ait rencontré un succès notable en Australie et dans d'autres pays, le film n'a pas bénéficié d'une sortie en salles en France. Il a été mis en ligne directement sur CANAL+.

Fort du succès de Canicule, une suite intitulée Sauvage - Canicule 2 a été réalisée par Robert Connolly et est disponible sur CANAL+ depuis le 16 octobre 2024.

Dans ce nouvel opus, l'enquêteur Aaron Falk (Eric Bana) et sa coéquipière Carmen Cooper (Anna Torv) sont sur le point de faire tomber la société Bailey Tenants pour blanchiment d'argent. L'une des employées, Alice Russell, est l'informatrice clé, mais elle disparaît mystérieusement lors d'une randonnée organisée par son entreprise. Falk et Cooper se lancent alors dans une course contre-la-montre pour la retrouver, plongeant au cœur d'une nature sauvage et impitoyable.

Cette suite reprend les ingrédients qui ont fait le succès du premier film, en offrant un thriller captivant où la disparition d'une informatrice tourne à la course contre-la-montre.