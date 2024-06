Ce soir à la TV : cette comédie noire à succès est l'anti-Amélie Poulain

Comédie noire portée avec brio par Marilou Berry dans son premier rôle principal au cinéma, "Vilaine" raconte l'histoire d'une jeune femme qui décide d'arrêter de subir des humiliations constantes. Une comédie qui a ravi le public en développant une histoire parfaitement contraire à celle du film culte "Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain", à (re)voir ce soir 9 juin sur 6ter.

Marilou Berry prend son envol

En 2007, l'actrice Marilou Berry décroche son premier rôle principal au cinéma dans Vilaine, une comédie noire écrite et réalisée par Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit. Dans ce film, elle incarne Mélanie, une fille bien trop gentille et très peu séduisante. Tout son entourage proche en profite et la moque en permanence, mais Mélanie se laisse faire. Jusqu'au jour où elle subit l'humiliation de trop... Elle décide alors de changer et de se venger de toux ceux qui lui ont fait du mal. À partir de maintenant, elle sera "vilaine", même si ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts.

Marilou Berry, actrice très douée, porte Vilaine sur ses épaules et l'emmène au-delà du million d'entrées dans les salles en 2008. Sa performance lui vaut une nomination au César du Meilleur espoir féminin en 2009. Pour l'entourer au casting, on retrouve les très compétents Pierre-François Martin-Laval et Frédérique Bel, Alice Pol ou encore Chantal Lauby et Thomas Ngijol. Succès public, Vilaine convainc moins la critique, dont quelques plumes trouvent le film très caricatural et un poil paresseux. Mais tous relèvent que le film s'assume comme un anti-Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.

Faire le mal autour de soi

Les auteurs du film ne s'en cachent pas : leur film Vilaine fait plusieurs références au grand succès de Jean-Pierre Jeunet, à commencer par le nom de son anti-héroïne : Mélanie Lupin. D'Amélie Poulain à Mélanie Lupin, on n'est pas très loin de l'anagramme parfait, et la résonance est donc forte. Sur le principe de leur film, Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit expliquaient à la presse avoir voulu faire du "politiquement incorrect" :

On adorait l’idée d’avoir un personnage qui fait le mal parce que ça lui fait du bien, contrairement à une Amélie Poulain qui fait le bien parce que ça lui fait du bien.

La coupe de cheveux, ses vêtements - avant qu'elle n'entreprenne sa métamorphose en "vilaine" - sont aussi des attributs qui renvoient à l'apparence d'Audrey Tautou dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Autres points communs, les deux personnages sont toutes les deux serveuse, et une voix-off assurée par Jean-Claude Dreyfus fait le récit des événements du film, quand c'était André Dussollier qui s'en chargeait dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.