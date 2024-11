Ce soir à la TV : vous n'avez jamais vu Sissi l'impératrice comme ça

Arte propose ce soir une relecture moderne et intimiste de la vie de l’impératrice Sissi avec "Corsage", réalisé par Marie Kreutzer. Porté par la performance exceptionnelle de Vicky Krieps, ce film explore les tourments d’une femme en quête de liberté et d’identité dans une société oppressante.

Corsage : une relecture moderne de l’impératrice Sissi

Le film Corsage de Marie Kreutzer sorti au cinéma en 2022, offre une vision inédite et contemporaine de l’impératrice Élisabeth d’Autriche, plus connue sous le surnom de Sissi. Loin des représentations romantiques immortalisées par Romy Schneider, ce drame intimiste explore les tourments d’une femme enfermée dans le carcan de son époque et de son rôle d’impératrice.

Le film se concentre sur une période particulière de la vie de Sissi : l’année 1877, où elle fête ses 40 ans. Dans une société où la jeunesse et la beauté sont des attributs essentiels pour les femmes de pouvoir, l’impératrice, en proie à une crise existentielle, commence à remettre en question son rôle. Élisabeth ne se satisfait plus des apparences imposées par la cour de Vienne. Derrière ses corsets serrés et ses robes somptueuses, elle cherche une liberté qui semble inaccessible.

Marie Kreutzer dépoussière le mythe de Sissi, souvent perçu comme figé dans des récits idéalisés. Avec une approche moderne, la réalisatrice fait de l’impératrice une femme complexe, rebelle et profondément humaine. Les pressions sociales, la solitude et le vieillissement deviennent autant de thèmes universels qui résonnent encore aujourd’hui.

Une performance magistrale de Vicky Krieps

Au cœur de Corsage se trouve l’interprétation magistrale de Vicky Krieps, qui incarne une Élisabeth d’Autriche tourmentée mais déterminée à se libérer des contraintes de son époque. Déjà remarquée pour ses rôles dans Phantom Thread, Bergman Island ou plus récemment Les Trois Mousquetaires, l’actrice luxembourgeoise livre ici une prestation tout en subtilité, mêlant fragilité et puissance. Elle parvient à humaniser une figure historique souvent réduite à sa beauté et à son statut impérial.

Présenté au Festival de Cannes 2022 dans la section Un Certain Regard, Corsage a été salué par la critique, en grande partie grâce à la profondeur et à la modernité insufflées par Vicky Krieps. Loin de se contenter de réinterpréter un rôle iconique, elle fait de Sissi une femme en avance sur son temps, tiraillée entre ses désirs personnels et les attentes oppressantes de son entourage.

La réalisation de Marie Kreutzer accompagne cette performance avec une mise en scène soignée et volontairement minimaliste. Les décors somptueux de la cour impériale viennoise contrastent avec la tension intérieure d’Élisabeth, capturée dans des plans qui privilégient l’intimité et les détails. La bande-son, qui intègre des éléments contemporains, renforce ce sentiment de décalage, donnant au film une résonance moderne tout en restant ancré dans son époque.