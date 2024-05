Ce soir à la TV : Sergio Leone ne voulait pas réaliser ce western culte

Deuxième volet de la grande trilogie sur les mythes américains "Il était une fois...", "Il était une fois la révolution" a bien failli ne pas être réalisé par Sergio Leone. Ce western devenu culte est à (re)voir ce soir sur C8.

L'autre très grand western de Sergio Leone

En 1970, Sergio Leone tourne Il était une fois la révolution. À ce moment-là, ce western spaghetti qui se déroule dans le contexte de la révolution mexicaine n'est pas encore le 2e volet de l'autre très grande trilogie de Sergio Leone. Après le phénomène, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la révolution est sous-estimé à sa sortie en 1971 mais gagne en reconnaissance au fil des années. Et depuis la sortie en 1984 du chef-d'oeuvre Il était une fois en Amérique, le western "zapata" de Sergio Leone n'en finit plus d'amplifier son statut culte.

Sergio Leone réticent

Pourtant, il s'en est fallu de peu que Sergio Leone ne réalise pas ce film. En effet, s'il développe le projet depuis la production d'Il était une fois dans l'Ouest en 1968 et a écrit le scénario avec Sergio Donati et Luciano Vincenzoni, il ne souhaite pas le diriger. Ses réticences s'expliquent notamment, d'une part, par le fait que le réalisateur italien estime avoir fait le tour du genre du western et souhaite explorer d'autres horizons cinématographiques. D'autre part, après les triomphes de Le Bon, La Brute et le Truand et Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone est sous la pression du résultat.

John H. "Sean" Mallory (James Coburn) - Il était une fois la révolution ©United Artists

Comme il est rapporté dans Spaghetti Westerns : Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone de Christopher Frayling, Sergio Leone propose alors à Peter Bogdanovich, mais le courant ne passe pas. Sam Peckinpah est approché, mais sans résultat.

Sergio Leone pensant que son assistant réalisateur habituel Giancarlo Santi peut reproduire son style visuel, celui-ci assure les dix premiers jours de tournage d'Il était une fois la révolution. Mais pressurisé par les studios et le casting qui le réclament, Sergio Leone finit par accepter de mauvais gré la réalisation.

Un grand succès en France et en Italie

Si Il était une fois la révolution ne rivalise pas avec Il était une fois dans l'Ouest, qui avait attiré lors de sa sortie en 1969 près de 15 millions de spectateurs dans les salles françaises, il en convainc néanmoins plus de 4,7 millions. En Italie, il totalise 6 millions d'entrées. Un grand succès pour le tout dernier western réalisé par Sergio Leone.