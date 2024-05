Ce soir à la TV : un survival en pleine mer adapté d'une incroyable histoire vraie

Rendez-vous ce soir sur la chaîne Chérie25 pour (re)voir le film "À la dérive" avec Shailene Woodley et Sam Claflin, inspiré d'une tragique histoire vraie. La fin de ce survival a cependant été modifiée et ne correspond pas à la réalité, bien plus tragique.

À la dérive : Shailene Woodley et Sam Claflin sont sur un bateau

Le film À la dérive de Baltasar Kormákur sorti en 2018 se déroule à bord d'un bateau en plein Océan Pacifique. Tami Oldham (Shailene Woodley) et son compagnon Richard Sharp (Sam Claflin) se retrouvent pris au piège dans un des pires ouragans enregistrés dans l'histoire du Pacifique.

L'intrigue suit le couple après leur départ de Tahiti à bord d'un voilier. Leur voyage, initialement prévu comme une traversée idyllique vers San Diego, prend une tournure catastrophique lorsqu'ils sont pris dans l'ouragan de catégorie 4. Après la tempête, Tami se réveille pour trouver le bateau en ruine et Richard gravement blessé. Le film se concentre sur la lutte de Tami pour retrouver la terre ferme, tout en gérant les blessures de son compagnon et les dégâts du voilier.

L'histoire vraie de Tami Oldham

À la dérive s'inspire du récit autobiographique de Tami Oldham Ashcraft, "Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea", qui détaille les épreuves qu'elle a endurées. Initialement, le projet était envisagé comme une pure fiction jusqu'à ce que les scénaristes, Aaron et Jordan Kandell, découvrent l'histoire vraie de Tami.

Contrairement à ce qui est montré dans le film, la réalité de l'expérience de Tami était encore plus tragique. Richard Sharp a été tué pendant l'ouragan, laissant Tami seule pour lutter contre les éléments. Après avoir été inconsciente pendant plusieurs heures suite à l'impact de l'ouragan, elle s'est réveillée seule sur l'épave du voilier, réalisant que Richard avait été emporté par la mer.

Avec le bateau gravement endommagé et ses moyens de navigation réduits, Tami a dû faire preuve d'une ingéniosité et d'une résilience exceptionnelles pour survivre. Pendant 41 jours, elle s'est nourrie de ce qu'elle pouvait trouver et a navigué sur plus de 1500 kilomètres jusqu'à atteindre Hilo, sur l'île d'Hawaï.

Tami Oldham a servi de consultante sur le film À la dérive, et a également participé à la promotion comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus. Le changement dans le scénario qui laisse Richard vivant un peu plus longtemps ne lui a pas posé de problème.