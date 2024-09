Ce soir à la TV : à sa sortie, ce film catastrophe a été totalement éclipsé par Armageddon

Sorti quelques semaines avant Armageddon, cet autre film catastrophe américain a été totalement éclipsé par le long-métrage de Michael Bay. Il s'agit de Deep Impact de Mimi Leder, qui est à (re)voir ce soir sur 6ter.

Deep Impact : l'autre film catastrophe de 1998

En 1998, deux films traitant de la menace d'une comète frappant la Terre sont sortis coup sur coup : Deep Impact de Mimi Leder et Armageddon de Michael Bay. Si Armageddon a rapidement dominé les conversations et le box-office, Deep Impact a offert une approche plus dramatique et centrée sur l'humain. Toutefois, son intrigue, malgré ses qualités émotionnelles et éthiques, n'a pas réussi à rivaliser avec l’énorme succès d'Armageddon.

L’intrigue de Deep Impact tourne autour de la découverte d’une comète en route vers la Terre, ce qui annonce un événement potentiellement cataclysmique. Un jeune astronome, Leo Biederman (interprété par Elijah Wood), fait cette découverte, ce qui le propulse, malgré lui, au cœur d’une crise mondiale. Quelque temps plus tard, la journaliste Jenny Lerner (Téa Leoni) découvre par hasard que le gouvernement américain prépare en secret une mission pour tenter d’éviter cette catastrophe. La mission, dirigée par l’astronaute vétéran Spurgeon Tanner (Robert Duvall), consiste à envoyer un équipage dans l’espace pour dévier la trajectoire de la comète en y plaçant des charges nucléaires. Hélas, la mission échoue, et la comète se sépare en deux morceaux : le plus petit va déclencher un énorme tsunami, et l'autre pourrait causer la fin du monde. S'il ne peut rien faire pour la petite comète, l'équipage va se sacrifier pour détruire la plus grosse.

Une différence notable au box-office

Là où Deep Impact se distingue, c’est dans sa focalisation sur l'impact émotionnel et psychologique d'une telle menace. Le film explore les décisions déchirantes que les individus et les familles doivent prendre alors que l'extinction semble imminente. Par exemple, Leo et sa petite amie Sarah (Leelee Sobieski) font face à l’incertitude de leur avenir, tandis que Jenny Lerner tente de renouer avec sa mère avant la fin probable du monde. De plus, le président des États-Unis, joué par Morgan Freeman, incarne un leader calme et résolu, qui s'adresse régulièrement à la nation pour expliquer la gravité de la situation et les actions mises en place pour sauver l'humanité. Ces scènes apportent une dimension réaliste et humaine, en contraste avec le ton plus héroïque et grand spectacle d'Armageddon.

Malgré cet aspect émotionnel plus fort, le film n’a pas réussi à marquer les esprits autant qu'Armageddon. D’un point de vue box-office, Deep Impact a généré 140,6 millions de dollars au box-ofice mondial​. À l’inverse, Armageddon, avec ses scènes d'action explosives, ses stars de renom (Bruce Willis, Ben Affleck), et sa bande originale marquante avec la chanson d’Aerosmith "I Don’t Want to Miss a Thing", a engrangé plus de 550 millions de dollars dans le monde.