Ce soir à la TV : 5 César, un Oscar, une Palme d'Or, ce film sur la fin de vie est aussi beau que dur à regarder

Rendez-vous ce soir sur Arte pour découvrir ou redécouvrir le film "Amour" de Michael Haneke. Un long-métrage bouleversant et parfois difficile à regarder sur les derniers jours d'un couple d'octogénaires parisiens. Le film avait obtenu une pluie de récompenses, dont la prestigieuse Palme d'Or au Festival de Cannes.

Amour : la deuxième Palme d'Or de Michael Haneke

Sorti en 2012, Amour est le onzième long-métrage de Michael Haneke. Il aborde frontalement le thème difficile de la fin de vie, à travers l'histoire d'un couple d'octogénaires parisiens, Georges et Anne, incarnés par Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva. Tous deux sont des professeurs de musique retraités dont la vie est bouleversée lorsque Anne subit un AVC, qui la paralyse progressivement, et lui fait perdre ses facultés. Le film se déroule presque essentiellement dans l'appartement du couple, qui devient, in fine, le tombeau de leur amour.

Michael Haneke est connu pour son style de réalisation austère et précis, qui ne laisse pas de place à l’embellissement ou à la sentimentalité excessive. Dans Amour, il applique ce réalisme pour explorer les effets dévastateurs de la maladie et du vieillissement sur l'amour et la dignité humaine. Le film montre des scènes de dégradation physique et de souffrance émotionnelle qui sont représentées de manière très directe et réaliste, ce qui peut être confrontant pour le spectateur, en particulier s'il a été confronté de près ou de loin à la fin de vie d'un être cher.

Une pluie de récompenses

Présenté en compétition au Festival de Cannes 2012, Amour est reparti avec la récompense suprême, la Palme d'Or. Il s'agit de la deuxième pour Michael Haneke, qui l'avait déjà remportée en 2009 avec son précédent film, Le Ruban blanc. En outre, Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva, ont obtenu une mention spéciale, lors de cette remise de prix (un long-métrage qui obtient la Palme d'or ne peut pas cumuler plusieurs prix NDLR).

L'année suivante, aux César, le film remporte cinq récompenses majeures : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario. Du côté des Oscars, Amour est plébiscité à plusieurs reprises et obtient quatre nominations, parmi lesquelles meilleur film, meilleur réalisateur, et meilleure actrice. Il repart finalement avec la statuette du meilleur film étranger. C'est un record pour un film non-anglophone de cumuler autant de récompenses à Cannes, aux César, puis aux Oscars.