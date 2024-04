Ce soir à la TV : malgré ses 4 millions d'entrées, c'est le pire score pour cette saga culte

Rendez-vous ce soir sur France 2 pour (re)découvrir le quatrième volet d'une des sagas les plus populaires du cinéma français : "Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté". Malgré un score tout à fait honorable, il s'agit du film qui a le moins bien fonctionné de toute la saga inspirée des célèbres bandes dessinées.

Astérix et Obélix en mission en Grande-Bretagne

Après trois premiers opus sortis en 1999, 2002, et 2008, les gaulois les plus célèbres de la planète étaient de retour sur grand écran en 2012 pour un quatrième volet de la saga intitulé Astérix et Obélix : Au service Sa Majesté. Mis en scène par Laurent Tirard, il s'agit de la dernière apparition de Gérard Depardieu dans la peau d'Obélix. Et de la première (et unique) d'Edouard Baer dans celle d'Astérix.

Toujours basé sur le travail de René Goscinny et Albert Uderzo, ce quatrième film mélange les intrigues de deux albums de la série, Astérix chez les Bretons et Astérix chez les Normands.

Le film débute alors que l'empereur romain Jules César, joué par Fabrice Luchini, poursuit ses conquêtes et décide d'envahir la Bretagne, l'une des rares régions qui résiste encore à l'Empire romain. Les Bretons, menés par la reine Cordelia (incarnée par Catherine Deneuve), résistent vaillamment, mais se retrouvent en difficulté face à l'avancée des légions romaines.

Face à cette menace, le chef breton Jolitorax (Guillaume Gallienne) décide de demander de l'aide à ses cousins gaulois, célèbres pour leur résistance aux Romains grâce à leur potion magique qui leur donne une force surhumaine. Jolitorax se rend donc au village gaulois, où il rencontre Astérix et Obélix. Ces derniers acceptent de l'aider et partent pour la Bretagne avec un tonneau rempli de potion magique.

En parallèle, Astérix et Obélix sont chargés de veiller sur Goudurix (Vincent Lacoste), le neveu du chef Abraracourcix, qui est plus intéressé par la musique et les filles que par les combats. Cependant, le voyage sert de formation pour Goudurix, qui doit apprendre à devenir un vrai guerrier gaulois.

Un succès mais le pire score pour la saga

À sa sortie au cinéma, Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté est mieux accueilli que le précédent opus, Astérix aux Jeux Olympiques, sans toutefois parvenir à totalement séduire le public. Produit pour un budget estimé à 61 millions d'euros, le film a attiré près de quatre millions de spectateurs dans les salles. Si c'est un score honorable, il s'agit pourtant du moins bon score de la saga :