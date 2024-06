Ce soir à la TV : ce biopic a été un échec au box-office pourtant tout le monde en a parlé

Ce soir sur France 2 le biopic inédit "La Méthode Williams" est diffusé en prime time. Malgré un échec cuisant au box-office, tout le monde en a parlé en raison d'un scandale qui a fait couler beaucoup d'encre.

La Méthode Williams : un biopic éclipsé par un scandale

Le film La Méthode Williams, réalisé par Reinaldo Marcus Green, est sorti en 2021. Ce biopic retrace la vie de Richard Williams, père et entraîneur des célèbres joueuses de tennis Venus et Serena Williams. Le film met en lumière l'engagement inflexible de Richard pour faire de ses filles des championnes, malgré des obstacles sociaux et économiques considérables.

Le film dépeint Richard Williams (surnommé "King Richard"), incarné par Will Smith, qui élabore un plan détaillé pour faire de Venus et Serena les meilleures joueuses de tennis du monde. Malgré son manque d'expérience dans le sport, Richard utilise sa détermination et sa vision pour surmonter les défis et guider ses filles vers la gloire. Le casting inclut également Aunjanue Ellis dans le rôle de Brandi Williams, Jon Bernthal dans la peau du coach Rick Macci, et Saniyya Sidney et Demi Singleton dans les rôles de Venus et Serena Williams.

Un Oscar et une gifle

Au box-office, La Méthode Williams a été un échec commercial cuisant. Ainsi, pour un budget estimé à 50 millions de dollars, il n'en a rapporté que 39 à travers le monde. En France, le film a été vu par seulement 270 000 spectateurs. Pourtant, tout le monde en a parlé lors des Oscars 2022.

En effet, Will Smith a gagné le premier Oscar de sa carrière grâce à son rôle de Richard Williams. Mais alors que cette récompense aurait pu être le plus beau moment de sa vie, il a gâché la fête quelques instants avant en montant sur la scène pour gifler violemment Chris Rock, qui avait fait une blague de mauvais goût sur sa femme Jada Pinkett Smith.

Cet incident a dominé les gros titres et a totalement éclipsé le film et l'Oscar décerné à Will Smith. Après ce scandale, le comédien s'est fait très discret. On ne l'a vu que dans Emancipation d'Antoine Fuqua sorti directement en streaming. Il revient cependant en force cette année dans le nouveau volet de la saga Bad Boys.