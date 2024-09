Ce soir à la TV : un blockbuster dans lequel Omar Sy a impressionné Tom Hanks

Ce soir, rendez-vous sur la chaîne Chérie25 pour retrouver Omar Sy face à Tom Hanks dans le film "Inferno" réalisé par Ron Howard. Il s'agit de la troisième aventure de Robert Langdon, après "Da Vinci Code" et "Anges et Démons".

Inferno : le retour de Robert Langdon

Sorti en 2016, Inferno est le troisième volet de la saga cinématographique inspirée des romans à succès de Dan Brown, après Da Vinci Code (2006) et Anges et Démons (2009). Réalisé par Ron Howard, Inferno met une nouvelle fois en scène Tom Hanks dans le rôle de Robert Langdon, le professeur de symbologie de Harvard, plongé au cœur d'une nouvelle intrigue à la croisée de l'art, de l'histoire et des énigmes scientifiques.

Ce thriller d'action, adapté du roman éponyme publié en 2013, s'inspire du chef-d'œuvre littéraire de Dante, La Divine Comédie, et en particulier de sa première partie, l'Enfer (Inferno en italien). Le film nous emmène dans une course contre-la-montre effrénée, où Langdon doit déjouer les plans d'un milliardaire fanatique qui menace de libérer un virus capable d'exterminer une grande partie de l'humanité.

Ainsi, il se réveille à Florence, en Italie, amnésique, et découvre rapidement qu’il est poursuivi par des tueurs à la solde de ceux qui cherchent à empêcher la divulgation d'une vérité effrayante. Aidé par la docteure Sienna Brooks, interprétée par Felicity Jones, Langdon tente de reconstituer les événements récents tout en déchiffrant une série d'indices basés sur l'œuvre de Dante. Leur course les conduit à travers l'Europe, de Florence à Venise, jusqu'à Istanbul, où ils doivent stopper une catastrophe imminente.

Omar Sy face à Tom Hanks

Aux côtés de Tom Hanks et Felicity Jones, on retrouvait dans Inferno notre Omar Sy national.

Après avoir déjà fait ses premiers pas à l’international avec des rôles dans X-Men: Days of Future Past et Jurassic World, l’acteur français poursuivait son ascension à Hollywood avec ce blockbuster signé Ron Howard. Dans le film, il incarnait Christophe Bouchard, un agent de l’Organisation Mondiale de la Santé, personnage central de l'intrigue.

Bien qu'il ait accumulé de l’expérience dans des productions à gros budget, le tournage d’Inferno a été marqué par une anecdote révélatrice de la pression ressentie par Omar Sy face à une star comme Tom Hanks. Lors de son premier jour de tournage à Venise, Omar Sy devait tourner une scène où son personnage traîne celui de Tom Hanks dans un bateau, une cascade que Hanks avait choisi de réaliser lui-même. Conscient du prestige de son partenaire, Omar Sy avouait avoir ressenti une grande nervosité, de peur de commettre une erreur face à celui qu'il qualifiait de "trésor international".

Dans une interview donnée en 2021 dans The Tonight Show with Jimmy Fallon, Omar Sy avait raconté cet épisode avec humour : "Je me disais : 'Reste calme, fais attention, ne le blesse pas'. Qui voudrait être celui qui blesse Tom Hanks ?" Bien que la scène se soit déroulée sans encombre, Sy avait admis qu’une fois celle-ci terminée, il avait reculé d’un pas... et était tombé à l’eau. Une situation quelque peu embarrassante pour son premier jour de tournage, mais Tom Hanks, connu pour son sens de l’humour, avait su détendre l’atmosphère en plaisantant à propos de l'incident tout au long de la journée : "N’oubliez pas, il y a de l’eau à Venise !"

Malgré cette petite mésaventure, la collaboration entre Omar Sy et Tom Hanks avait laissé une impression positive. Durant la promotion du film en octobre 2016, Tom Hanks s'était exprimé à propos de Sy dans l’émission Vivement dimanche, louant son charisme et son talent : "Il est charmant, il a ce sourire incroyable qui pourrait éclairer la Terre entière. Mais il peut aussi jouer des méchants ! Ça a été un honneur de tourner avec lui."