Ce soir à la TV : avec seulement 47 000 entrées, ce film d'action a été un des pires échecs pour Luc Besson

Ce soir, NRJ12 rediffuse un film d'action passé inaperçu en 2018, écrit et produit par Luc Besson : "Braqueurs d'élite". Un des pires échecs pour le français et sa société EuropaCorp.

Braqueurs d'élite : c'est quoi ce film d'action ?

Sorti au cinéma en France en août 2018, Braqueurs d'élite est un film d'action réalisé par Steven Quale, et écrit et produit par Luc Besson.

L'intrigue tourne autour d'une équipe de Navy SEALs en Bosnie en 1995, en plein conflit violent. Au cours d'une mission, le leader de l'équipe, joué par Sullivan Stapleton, découvre l'existence d'un trésor caché au fond d'un lac. Ce trésor, d'une valeur de plusieurs millions de dollars en lingots d'or, a été volé par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et est depuis lors perdu.

Motivés non pas par l'appât du gain personnel, mais par le désir de rendre justice, les SEALs décident de récupérer le trésor. Ils planifient de le restituer aux habitants locaux pour aider à reconstruire leurs vies après les ravages de la guerre en ex-Yougoslavie. Cependant, leur mission altruiste ne va pas sans complications. L'équipe doit faire face à de nombreux défis, y compris le danger posé par les forces ennemies dans la région et les eaux traîtresses du lac qui cache le trésor.

Aux côtés de Sullivan Stapleton, on retrouve également J.K. Simmons.

Un énorme échec pour Luc Besson

À sa sortie, Braqueurs d'élite est un énorme échec, avec seulement 47 000 entrées sur le sol français. À l'international, le constat n'est pas plus éclatant, avec seulement deux millions de dollars récoltés au box-office mondial. Il s'agit d'un des plus gros échecs pour un film produit par Luc Besson et sa société EuropaCorp, qui était déjà dans le rouge au moment de la sortie du long-métrage.

Côté réception, le film ne séduit pas franchement les spectateurs, comme en témoignent les notes de 2,7/5 chez nos confrères d'AlloCiné ou encore, sa note de 5,5/10 sur IMDB. Mais certains y trouvent tout de même leur compte. On peut ainsi lire :

Une ouverture prenante, des scènes d'actions qui savent tenir en haleine

Un très bon film, de l'action et de l'humour, un très bon divertissement où on ne s'ennuie pas.