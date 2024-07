Ce soir à la TV : cette comédie a été la pire expérience de tournage pour Michaël Youn

Rendez-vous ce soir sur TMC pour découvrir la comédie française "Rendez-vous chez les Malawas" qui a été décrite par Michaël Youn comme sa pire expérience de tournage de sa carrière. Il avait expliqué pourquoi le tournage s'était mal passé entre lui et Christian Clavier.

Rendez-vous chez les Malawas : une comédie signée James Huth

Sortie en 2019, Rendez-vous chez les Malawas est une comédie française réalisée par James Huth (Brice de Nice). Le film met en scène une équipe de célébrités embarquées dans une aventure en Afrique du Sud pour participer à une émission de télévision fictive. Parmi les stars du casting, on retrouve Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia et Sylvie Testud.

Les quatre célébrités doivent vivre parmi une tribu fictive appelée les Malawas. Le but de l'émission est de les immerger dans la culture locale, de les faire participer aux activités quotidiennes de la tribu, et de capturer leurs réactions face à des situations déstabilisantes. Dès leur arrivée, les célébrités sont confrontées à des défis physiques et émotionnels. La chaleur écrasante, les conditions de vie rudimentaires, et le choc culturel créent rapidement des tensions au sein du groupe. La comédie a été inspirée d'émissions réelles qui mettent en scène des célébrités dans des lieux reculés de la planète, comme "Rendez-vous en terre inconnue" ou "À l'état sauvage".

Le pire tournage de la carrière de Michaël Youn

Michaël Youn a été très impliqué lors de la production de Rendez-vous chez les Malawas. C'est en effet lui qui a eu l'idée du film, et l'a proposée au réalisateur James Huth après avoir participé à l'émission "À l'état sauvage". Cependant, le tournage n'a pas été aussi plaisant qu'il le pensait. L'acteur, connu pour son franc-parler, n'avait pas mâché ses mots en décrivant cette période comme la plus difficile de sa carrière.

Michaël Youn a souvent exprimé son admiration pour la carrière de Christian Clavier. Cependant, lors du tournage en Afrique du Sud, cette admiration n'a pas suffi à créer une bonne entente entre les deux acteurs. Comme l'avait confié Michaël Youn, les rapports entre eux étaient particulièrement tendus, en partie à cause de leurs personnalités opposées. "Je ne lui fais pas porter le chapeau, je dis juste qu'on n'a pas accroché humainement. On était deux aimants similaires, ça se repoussait un petit peu", a-t-il expliqué.

Les conditions météorologiques en Afrique du Sud ont également contribué à l'ambiance tendue sur le plateau. Michaël Youn a décrit des journées de travail sous une chaleur accablante, atteignant parfois 56 degrés. Cette chaleur intense a rendu le tournage encore plus éprouvant pour l'équipe, déjà mise à rude épreuve par l'environnement et les contraintes de production.

Les tensions avec Christian Clavier et les conditions difficiles ont transformé le tournage en un véritable cauchemar pour Michaël Youn. Il avait partagé son expérience lors de diverses interviews, notamment sur Europe 1 et Figaro Live, où il a décrit des moments de frustration intense et des disputes fréquentes. "C'était en Afrique du Sud, il faisait 56 degrés, on était tous un peu perdus, on est tous devenus un peu dingues et les rapports étaient extrêmement tendus, désagréables (...) je me suis retrouvé dans les toilettes à m'engueuler, quoi", a-t-il raconté avant de conclure que c'était "l'expérience la plus difficile de tournage" et un "rendez-vous raté".