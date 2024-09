Ce soir à la TV : cette comédie française a fait mieux qu'Inception et Toy Story

(Re)Découvrez ce soir à la TV sur W9 la comédie française culte "Les Petits Mouchoirs" de Guillaume Canet sortie en 2010 et qui a fait mieux au box-office que des blockbusters américains tels que "Inception" ou encore "Toy Story 3".

Les Petits Mouchoirs : petits secrets entre amis

Les Petits Mouchoirs est un film français réalisé par Guillaume Canet, sorti en 2010. Ce drame met en scène un groupe d'amis qui, malgré l'accident grave de l'un des leurs, décide de maintenir leur traditionnelle sortie annuelle dans une maison de vacances en bord de mer. Ce choix d’ignorer l’état de leur ami Ludo, interprété par Jean Dujardin, conduit à des tensions croissantes au sein du groupe, révélant progressivement des secrets et des non-dits qui pèsent sur leurs relations.

Le film réunit un casting prestigieux comprenant François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Pascale Arbillot et Valérie Bonneton, toutes des figures emblématiques du cinéma français. François Cluzet joue le rôle de Max, le propriétaire de la maison de vacances, autour duquel s'articulent de nombreuses tensions. Marion Cotillard interprète Marie, une femme tourmentée par ses propres démons, tandis que Benoît Magimel et Gilles Lellouche incarnent respectivement Vincent et Éric, deux amis aux personnalités contrastées.

Le film s’attache à dépeindre les complexités de l’amitié et la manière dont les petits secrets, les "petits mouchoirs" que l'on met sur ses problèmes, peuvent finir par nuire à ces relations.

Un grand succès au box-office et une suite

À sa sortie au cinéma, Les Petits Mouchoirs connaît un grand succès auprès des spectateurs français. Ainsi, il totalise près de cinq millions et demi d'entrées, soit le deuxième plus gros succès de l'année 2010 au box-office, derrière Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Ainsi, il a fait mieux qu'Inception (4.9 millions d'entrées) et Toy Story 3 (4.3 millions), également sortis en 2010.

En 2019, Guillaume Canet a réalisé une suite intitulée Nous finirons ensemble, qui reprend les mêmes personnages plusieurs années après les événements de Les Petits Mouchoirs. Dans ce second film, le groupe d'amis se retrouve à nouveau, cette fois pour fêter l'anniversaire surprise de Max. Cependant, comme dans le premier film, les retrouvailles sont marquées par des conflits et des révélations, alors que les personnages doivent faire face aux conséquences des décisions passées et aux changements survenus dans leur vie.

Nous finirons ensemble permet de voir l'évolution des personnages et de leurs relations après les bouleversements de Les Petits Mouchoirs. Ce film, bien qu'accueilli de manière plus mitigée que son prédécesseur (et 2.8 millions de spectateurs), a permis à Canet de continuer à explorer les thèmes qui lui sont chers, tout en offrant au public une conclusion aux histoires entamées près d'une décennie plus tôt.