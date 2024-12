Ce soir à la TV : Chris Pratt et Denzel Washington font équipe dans ce western explosif

Ce soir, France 3 diffuse "Les Sept Mercenaires" (2016), une relecture moderne du classique de 1960. Avec Denzel Washington et Chris Pratt à l’affiche, ce western d’action réalisé par Antoine Fuqua s’est imposé comme un hommage au genre, marqué par des performances solides et une production endeuillée par la disparition de James Horner, son compositeur.

Une relecture ambitieuse d’un western culte

Sorti en 2016, Les Sept Mercenaires est le remake du western culte de John Sturges (1960), lui-même adapté du chef-d’œuvre d’Akira Kurosawa Les Sept Samouraïs (1954). Le film conserve l’intrigue centrale : un village, soumis à la tyrannie d’un baron local et de ses hommes de main, fait appel à un groupe de sept mercenaires pour le défendre.

Dans cette version, le réalisateur Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer) modernise l’histoire en revisitant les thématiques classiques du western sous un prisme contemporain. Le film met en avant des personnages aux origines diverses, incarnant une Amérique plus représentative. Ces choix actualisent le récit tout en rendant hommage à l’héritage du genre.

Visuellement, Fuqua s’appuie sur des décors impressionnants et des scènes d’action spectaculaires. Les fusillades et les confrontations sont filmées avec soin, mêlant réalisme et esthétisme. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées pour son scénario jugé parfois prévisible, il a été salué pour son rythme et la qualité de ses performances.

Un casting prestigieux et une production marquée par le deuil

L’un des atouts majeurs du film réside dans son casting. Denzel Washington interprète Sam Chisolm, un chasseur de primes au leadership naturel, tandis que Chris Pratt incarne Josh Faraday, un joueur de cartes audacieux et désinvolte. Le duo est accompagné par Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo et Martin Sensmeier, qui composent un groupe de mercenaires aux personnalités variées et complémentaires. Peter Sarsgaard, quant à lui, joue le rôle de Bartholomew Bogue, un antagoniste impitoyable dont la cruauté est au cœur du conflit.

La production de Les Sept Mercenaires a toutefois été marquée par une tragédie. James Horner, le célèbre compositeur de Titanic et Braveheart, avait accepté de créer la bande originale du film. Cependant, il décède tragiquement dans un accident d’avion en 2015, avant d’avoir terminé son travail. Malgré ce drame, ses compositions déjà esquissées ont pu être utilisées grâce à la collaboration de Simon Franglen, qui a complété la partition. La bande-son, dernière œuvre de James Horner, confère au film une profondeur émotionnelle particulière et un poids symbolique. Le film lui est d'ailleurs dédié.