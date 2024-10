Ce soir à la TV : impossible de ne pas pleurer devant ce sublime film d'animation Pixar

Le film, qui a connu un énorme succès au cinéma (plus de 800 millions de dollars au box-office mondial) met en lumière l’idée que l’oubli est une deuxième mort, plus redoutable encore que la première. Cette dimension rend le film accessible à tous, car il parle d’une réalité universelle : le désir de ne jamais être oublié et de continuer à exister dans le cœur de ses proches.

Le succès de Coco réside dans sa capacité à unir une histoire personnelle à des questions plus larges sur la famille, l’héritage et la mémoire. Il rappelle que nos actions, nos choix et nos souvenirs construisent l'histoire de ceux qui nous suivent, et que l'amour et les liens familiaux transcendent la mort elle-même.