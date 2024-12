Ce soir à la TV : l'ultime film de Niels Arestrup, échec au box-office

Ce soir, France 3 rend hommage à Niels Arestrup en diffusant "Divertimento", son dernier film. Décédé le 1ᵉʳ décembre 2024 à l'âge de 75 ans, l'acteur laisse derrière lui une carrière marquée par des rôles intenses et mémorables. Retour sur ce film et sur l'accueil qu'il a reçu.

Divertimento : le dernier film de Niels Arestrup

Niels Arestrup, acteur français d'origine danoise, a marqué le cinéma par sa présence magnétique et ses interprétations nuancées. Né le 8 février 1949 à Montreuil, il commence sa carrière au théâtre avant de s'imposer au cinéma dans les années 1970. Il est notamment reconnu pour ses rôles dans Un prophète et De battre mon cœur s'est arrêté, et Quai d'Orsay, qui lui ont valu trois César du meilleur acteur dans un second rôle. Sa collaboration avec des réalisateurs de renom, tels que Jacques Audiard, a consolidé sa réputation d'acteur exigeant et talentueux.

Ce dimanche 1ᵉʳ décembre 2024, Niels Arestrup s'est éteint à Ville-d'Avray des suites d'une longue maladie. Pour honorer sa mémoire, France 3 diffuse ce soir Divertimento, son dernier film sorti en 2023. Dans ce drame biographique réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar, il incarne un chef d'orchestre taciturne qui va peu à peu s'ouvrir au contact d'une jeune femme qui aspire à se faire une place dans ce milieu très masculin.

Un échec au box-office

Divertimento s’inspire de l’histoire vraie de Zahia Ziouani (ici incarnée par Oulaya Amamra), une jeune femme d’origine algérienne qui se bat pour devenir cheffe d’orchestre. L’intrigue se déroule au cœur des années 1990, dans une banlieue où la musique classique semble bien éloignée des préoccupations quotidiennes. Zahia, passionnée par la musique depuis l’enfance, rêve de diriger un orchestre, mais son parcours est semé d’embûches : discrimination, barrières culturelles, et les préjugés d’un milieu encore largement dominé par les hommes.

Niels Arestrup interprète le rôle de Sergiu Celibidache, un chef d’orchestre légendaire et mentor exigeant. Sous son regard perçant et ses méthodes rigoureuses, Zahia doit prouver qu’elle est capable de tenir tête à une discipline exigeante et à un environnement souvent hostile. Ce personnage, inspiré par la vraie relation de Zahia Ziouani avec ses maîtres, est à la fois une figure paternelle et un obstacle à surmonter. À travers des confrontations intenses entre les deux personnages, le film explore les rapports de pouvoir et la quête de légitimité dans un univers élitiste.

À sa sortie en janvier 2023, le film a reçu un accueil critique mitigé. Si certains ont salué la performance des acteurs, notamment celle de Niels Arestrup, d'autres ont critiqué le manque de profondeur du scénario. Le Figaro a notamment qualifié le film de "biopic musical en mode binaire".

Au box-office, Divertimento n'a pas rencontré le succès escompté. Malgré un sujet inspirant et des interprétations convaincantes, le film n'a pas réussi à attirer un large public en salles et n'a cumulé que 267 000 entrées au terme de son exploitation.