Ce soir à la TV : ce film d'action jamais sorti au cinéma est l'un des pires de la carrière de Sylvester Stallone

Ce soir, NRJ 12 clôt la saga d'action "Évasion" avec Sylvester Stallone avec le troisième (et dernier) volet jamais sorti au cinéma, qui s'était fait assassiner par les spectateurs.

Evasion 3 : l'opus de trop ?

Évasion 3 est le troisième volet de la saga Evasion débutée en 2013. Réalisé par John Herzfeld et sorti en 2019, ce film d'action met en vedette Sylvester Stallone, Dave Bautista et 50 Cent. Dans ce troisième opus, Ray Breslin, interprété par Stallone, doit infiltrer une prison abandonnée en Lettonie pour sauver la fille d'un milliardaire hongkongais, enlevée par Lester Clark Jr., le fils de son ancien collègue et traître du premier film.

Dans ce film, Breslin est épaulé par son ami Trent DeRosa (Bautista) et Shen Lo (Jin Zhang), l'ancien garde du corps de la fille kidnappée. Le film se distingue en inversant la formule des précédents volets, où Breslin s'évadait de prisons ultra-sécurisées. Cette fois, il doit pénétrer dans une prison pour une extraction très complexe.

Un échec au box-office

Évasion 3 a été un échec retentissant au box-office. Contrairement au premier film de la saga, qui a connu un certain succès grâce à la présence conjointe de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, ce troisième volet n'a pas réussi à attirer les foules. Le film a généré seulement 1,8 million de dollars au box-office mondial, un chiffre catastrophique, et en dessous du deuxième opus, qui n'avait déjà pas été un franc succès. Ces deux suites ne sont pas sorties au cinéma en France, et n'ont eu droit qu'à une sortie directe en vidéo.

Le film a également été critiqué pour sa faible qualité de production et son scénario prévisible. Malgré des scènes d'action mieux réalisées que dans le deuxième volet, Évasion 3 n'a pas su captiver l'audience, et la performance de Stallone a été jugée terne et peu inspirée. Chez nos confrères d'AlloCiné, on peut ainsi lire parmi les avis spectateurs :

Mr Stallone à l'air de bien s’embêter dans cette purge, les autres acteurs aussi. Ne faites pas de suite à ce DTV, cela rendra un fier service au CV de Syvester.

Bide total pour le 2 comme pour le 3 !

J'en ai eu honte pour Stallone.