Ce soir à la TV : ce film d'action jamais sorti au cinéma est l'un des pires échecs de Sylvester Stallone

Ce soir, la chaîne NRJ12 diffuse le film d'action "Evasion 2", la suite du film "Evasion" sorti en 2013, avec Sylvester Stallone. Il s'agit d'un des pires échecs de la star américaine.

Evasion 2 : un des plus gros flops de Sylvester Stallone au box-office

Après un premier volet sorti en 2013 qui avait connu un joli succès au cinéma (plus de 130 millions de dollars de recettes), la saga Evasion a droit à un second volet cinq ans plus tard, toujours porté par Sylvester Stallone, mais sans Arnold Schwarzenegger (remplacé par Dave Bautista en second rôle). Ce deuxième film, intitulé Évasion 2 : Le Labyrinthe d'Hadès, est privé d'une sortie au cinéma et sort directement en vidéo en France et dans d'autres territoires.

Stallone reprend son rôle de Ray Breslin, un expert en sécurité spécialisé dans les évasions de prisons de haute sécurité. Le film commence par la capture de Shu Ren, un des collaborateurs de Breslin, lors d'un événement qui tourne mal. Shu Ren se retrouve enfermé dans Hadès, une prison à la technologie avancée où les détenus sont forcés de combattre dans des jeux mortels pour préserver leur place. Breslin, déterminé à sauver son ami, rassemble son équipe pour une mission de sauvetage.

Ils découvrent rapidement qu'Hadès est bien plus qu'une simple prison ; c'est un labyrinthe contrôlé par une IA, où les prisonniers sont surveillés en continu et où chaque mouvement est analysé. L'intrigue se densifie quand Breslin et son équipe se rendent compte qu'ils doivent non seulement s'évader, mais aussi démanteler le système pour empêcher d'autres injustices.

Un énorme échec et des grosses conséquences pour la suite

Avec un budget de production estimé à 20 millions de dollars, Evasion 2 n'en a rapporté que 17 millions à travers le monde. En plus d'être un échec commercial, le film a également été très mal accueilli par les spectateurs, avec une des pires notes pour un film de Sylvester Stallone. Chez nos confrères d'AlloCiné, sa note spectateurs est seulement de 1,6/5 avec des avis assassins, qui qualifient le film de "nanar" ou de "mauvais téléfilm". Côté international, ça n'est pas beaucoup mieux avec une moyenne de 3,9/10 sur le site IMDB qui affiche plus de 35 000 avis spectateurs.

Cet échec a eu des conséquences directes sur le troisième volet de la saga, Evasion 3, directement sorti en vidéo en 2019, qui n'a eu droit qu'à un budget minime de 3,6 millions de dollars.