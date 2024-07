Ce soir à la TV : ce thriller français a été imaginé "en secret" pendant le confinement

Ce soir, TMC diffuse le thriller psychologique "Lui" de et avec Guillaume Canet, tourné en secret pendant la crise sanitaire de 2020 sur une période très courte.

Guillaume Canet est Lui

Sorti le 27 octobre 2021, Lui est le septième long métrage de Guillaume Canet. Ce film dramatique explore les tourments intérieurs d'un compositeur en quête d'inspiration, interprété par Canet lui-même. Le personnage central, cherchant à fuir ses problèmes familiaux et personnels, se retire sur une île bretonne isolée. Là, il est confronté à ses démons sous la forme de visiteurs inattendus : sa femme, son fils, sa maîtresse et son médecin, incarnés respectivement par Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta, et Nathalie Baye.

La trame narrative de Lui met en scène une confrontation intime entre le protagoniste et ses diverses relations, et traite d'une introspection profonde sur la vie, les regrets, et les aspirations d'un homme en pleine crise existentielle.

Un tournage "secret" pendant le confinement

Le tournage de Lui s'est déroulé dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de Covid-19. Initialement, Guillaume Canet devait travailler sur son ambitieux Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, mais la production a été mise à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Se sentant "coupé dans son élan", il a donc décidé de se lancer dans un autre projet "secret" : Lui. Écrit en seulement quatre semaines durant le confinement de 2020, le film a été tourné en un mois en septembre de la même, avec une équipe réduite pour respecter les mesures sanitaires en vigueur​.

Le choix des lieux de tournage a joué un rôle crucial dans l'atmosphère du film. Les scènes ont été principalement filmées à Belle-Île-en-Mer, notamment à Sauzon, Locmaria, et Le Palais, des endroits qui renforcent le sentiment d'isolement et de retraite introspective voulu par Guillaume Canet​. En raison des restrictions de voyage et des protocoles sanitaires, ce dernier a également pris la décision d'incarner le rôle principal lui-même, bien qu'il ait initialement envisagé une comédienne étrangère pour ce rôle.

Un film personnel pour Guillaume Canet

Malgré les aspects fictifs du film, Guillaume Canet admet qu'il s'agit de son œuvre la plus personnelle. Il expliquait ainsi dans le dossier de presse du film :

"Il est sans doute mon film le plus personnel et comporte certains éléments que j’ai vécus ou ressentis mais ce n’est pas un film autobiographique. Je connais bien le connard qui arrive à un certain moment du récit. Comme le personnage, j’ai, moi aussi, vécu cette scène avec mon père (joué par Patrick Chesnais), parti de la maison quand j’avais dix ans et victime d’un infarctus derrière la porte quelques secondes plus tard. Comme le héros, j’ai grandi avec la conviction que j’avais été le déclencheur de sa maladie. Je me suis senti coupable. Et, comme lui, je me pose quotidiennement des questions sur ce que c’est qu’être un bon père, comment fait-on pour en être un ? On aimerait que nos enfants ne grandissent pas trop vite et, en même temps, on voudrait qu’ils mûrissent plus rapidement, on se sent démuni… Mais le film reste une fiction ; je ne suis ni fou ni bipolaire (j’ai envie de dire, pas plus que mon héros)"​.

À sa sortie, le film est un échec commercial, avec seulement 188 000 entrées.