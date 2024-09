Ce soir à la TV : ce film poignant est l'un des premiers rôles d'Adèle Exarchopoulos

Rendez-vous ce soir sur 6ter pour (re)découvrir le film "La Rafle", l'un des premiers rôles d'Adèle Exarchopoulos dans lequel elle incarne Anna Traube, une jeune femme juive, qui parvient à s'enfuir de l'enfer du Vel d'Hiv.

La Rafle : un film poignant sur une page sombre de l'histoire française

Sorti en 2010 et réalisé par Roselyne Bosch, La Rafle est un film historique qui retrace l’un des événements les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale : la rafle du Vélodrome d’Hiver, plus connue sous le nom de la Rafle du Vel d’Hiv. Ce drame, qui eut lieu en juillet 1942, marque un moment sombre de l’histoire de France, lorsque des milliers de Juifs, dont de nombreux enfants, furent arrêtés à Paris par la police française sous l'occupation nazie, puis déportés vers les camps de concentration.

Le film suit le destin de Joseph Weismann (incarné par Hugo Leverdez), un jeune garçon de 11 ans, et de sa famille, tout en montrant le contexte politique et social de l’époque, ainsi que l’indifférence de certains et l’engagement héroïque d'autres. Jean Reno et Mélanie Laurent campent des personnages inspirés de faits réels, et incarnent respectivement un médecin résistant et une infirmière qui tentent de sauver des vies au milieu de ce chaos.

Le film se veut fidèle aux événements historiques, en illustrant avec précision les conditions inhumaines de détention dans le Vélodrome d’Hiver et la déportation qui suivit. Il met également en lumière les responsabilités françaises dans la collaboration avec les autorités nazies, un sujet longtemps resté tabou dans la mémoire collective du pays.

Un des premiers rôles d'Adèle Exarchopoulos

Bien avant d'être révélée au grand public en 2013 dans La Vie d'Adèle, Adèle Exarchopoulos était apparue dans plusieurs films, dont Les Enfants de Timpelbach et La Rafle, dans lequel elle était âgée de 17 ans. Elle y incarnait Anna Traube, une jeune femme juive, raflée en même temps que d'autres juifs de son immeuble, et qui a réussi, avec la complicité de l'infirmière incarnée par Mélanie Laurent, à s'enfuir, et à survivre.

Adèle Exarchopoulos incarne Anna Traube dans le film La Rafle

Bien qu'elle n'ait que quelques scènes dans le film, son interprétation demeure saisissante, et ouvrait la voie à la brillante carrière qu'elle poursuit aujourd'hui.