Ce soir à la TV : ce film taclé par la critique a pourtant cartonné en salles

À sa sortie en salles, "Venom" a été très mal accueilli par la critique, mais beaucoup mieux par les spectateurs. Le film revient ce soir à la télévision sur TMC.

Tom Hardy incarne Eddy Brock dans Venom

Après être déjà apparu dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi, l’un des personnages iconiques de l’univers de Marvel Comics a eu droit à son propre film en 2018. Venom raconte l’histoire d’Eddy Brock, un journaliste qui devient un jour possédé par un symbiote aux pouvoirs surpuissants.

S’il était incarné par Topher Grace dans Spider-Man 3, Eddy Brock a changé d’interprète dans le film sorti en 2018. Cette fois, c’est Tom Hardy qui s’est glissé dans la peau du journaliste. À ses côtés, Michelle Williams et Riz Ahmed ont décroché des rôles majeurs dans le film. Malgré ce joli casting, Venom n’a pas su séduire les critiques.

Les journalistes et les spectateurs pas d’accord sur le film

Sur Rotten Tomatoes, 363 journalistes ont donné leur avis sur Venom. Et ils lui ont octroyé le score de 30%. Soit un total très faible. Le film de Ruben Fleischer n’a pas fait mieux en France. Les 21 critiques rassemblés par Allociné lui ont accordé seulement 1,8 étoile sur 5.

On aurait donc pu penser que le long-métrage serait un véritable flop dans les salles. Pourtant, cela n’a pas été le cas. Car les spectateurs ont eu une opinion bien différente de Venom. Sur Rotten Tomatoes, les plus de 25 000 avis du public lui donnent le score de 80%. Et sur Allociné, les spectateurs donnent au film 3,1 étoiles.

Un véritable carton dans les salles

Cette réception de Venom bien plus positive de la part des spectateurs s’est traduite par les chiffres du film au box-office. Selon Box Office Mojo, le long-métrage a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde. Il a réalisé la septième plus grosse performance de l’année 2018 en salles. Ainsi, il a fait mieux que des titres majeurs comme Mission : Impossible - Fallout et Deadpool 2.

Si vous souhaitez (re)voir Venom, vous en aurez l’occasion ce mercredi 6 novembre. Le film est diffusé sur TMC à partir de 21h25. Et après un deuxième opus sorti en 2021, le troisième film de la trilogie est actuellement visible au cinéma.