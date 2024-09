Ce soir à la TV : une comédie française culte des années 90 qui a marqué des millions d'enfants

Rendez-vous ce soir sur la chaîne Gulli pour (re)découvrir un film culte des années 90 qui a marqué des millions de spectateurs français : "Génial, mes parents divorcent !" de Patrick Braoudé avec un casting de jeunes comédiens irrésistibles.

Génial, mes parents divorcent ! : un film culte des années 90

Sorti en 1991, Génial, mes parents divorcent ! est une comédie familiale française réalisée par Patrick Braoudé. Ce film, qui aborde le thème du divorce à travers les yeux des enfants, est devenu un classique du cinéma familial des années 90 en France. S'appuyant sur une approche humoristique et légère, le film traite d’un sujet sensible, tout en restant accessible à un large public.

L'intrigue de Génial, mes parents divorcent ! suit l’histoire de Julien (Adrien Dirand), un enfant de 12 ans, dont les parents sont en plein divorce. Il est rejoint par plusieurs de ses camarades de classe, eux aussi concernés par des situations familiales similaires. Les enfants, confrontés aux bouleversements émotionnels et aux conflits parentaux, décident de s’organiser à leur manière pour tirer parti de cette situation. À l'école, deux clans s'affrontent : le clan des enfants de divorcés, et le clan des enfants de parents mariés. Et tous les moyens sont bons pour agrandir leurs rangs.

Face aux disputes et au remaniement de leur quotidien, ils trouvent des moyens ingénieux de naviguer à travers cette période difficile, parfois en utilisant l'humour, parfois en agissant de façon plus subversive pour forcer la main de leurs parents à... divorcer.

Un succès au long cours

À sa sortie, Génial, mes parents divorcent ! n'a pas connu un très grand succès au cinéma (avec à peine un demi-million de spectateurs), mais le film est devenu culte lors de sa sortie en VHS, puis au fil de ses multiples diffusions télévisées. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des longs-métrages français les plus emblématiques des années 90.

Si le film ne traite pas le divorce avec une profondeur psychologique intense, il offre un divertissement qui parvient à toucher petits et grands, tout en ouvrant la discussion sur un sujet toujours d’actualité.