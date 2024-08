Ce soir à la TV : sorti il y a plus de 30 ans, ce film a été le plus cher de l'histoire du cinéma français

Rendez-vous ce soir sur la chaîne 6ter pour (re)découvrir "Germinal" de Claude Berri, cet impressionnant film historique français, adapté d'Emile Zola, qui possédait un budget pharaonique pour l'époque.

Germinal : un grand succès signé Claude Berri

En 1993, le cinéaste Claude Berri s'attaque à l'adaptation cinématographique du roman Germinal signé Emile Zola et publié en 1885. Le film se déroule dans le contexte du mouvement ouvrier du XIXe siècle en France et décrit la lutte des mineurs de charbon dans le nord de la France, leur exploitation par les compagnies minières, et les conditions de vie difficiles des travailleurs et de leurs familles.

L'histoire suit Étienne Lantier (incarné par Renaud), un jeune homme sans emploi qui arrive dans une petite ville minière et trouve un travail comme mineur. Il est rapidement confronté aux conditions de travail inhumaines et à la misère des ouvriers. Il s'engage alors dans un combat socialiste, qui débouche sur une grève des mineurs. Cependant, la grève se transforme en un conflit brutal entre les mineurs et les autorités, mettant en lumière la lutte des classes.

Au casting, on retrouve également Gérard Depardieu, Miou-Miou, Jean Carmet, ou encore Judith Henry.

Le film a été salué pour sa reconstitution fidèle de l'époque, avec une attention particulière portée aux détails historiques et sociaux. Pas moins de 8000 figurants ont été engagés pour le tournage du film, tous anciens mineurs ou descendants de mineurs.

Un budget colossal

Pour l'époque, Germinal peut se rapprocher du blockbuster hollywoodien en matière d'ambition du cinéaste. Pour porter à bien sa vision et rester fidèle au célèbre roman de Zola, Claude Berri obtient un budget pharaonique de 173 millions de francs (source : Le Point), ce qui en fait, pour l'époque, le film le plus cher du cinéma français. À noter qu'à cette période, le budget moyen d'un film français était d'environ 24 millions de francs.

À sa sortie, le film est un grand succès public, et se classe à la quatrième place du box-office de l'année 1993 avec plus de six millions d'entrées, derrière Les Visiteurs (14 millions), Aladdin (7 millions) et Jurassic Park (6.5 millions).

Nommé à douze reprises aux César, Germinal remporte seulement deux statuettes : celles de la meilleure photographie et celle des meilleurs costumes.