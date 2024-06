Ce soir à la TV : inspiré d'une histoire vraie, ce film poignant sorti il y a 35 ans a traumatisé toute une génération de spectateurs

Rendez-vous ce soir sur Arte pour (re)découvrir le drame poignant inspiré de l'histoire vraie de la primatologue américaine Dian Fossey "Gorilles dans la brume" qui a marqué toute une génération de spectateurs, notamment en raison d'une scène.

Gorilles dans la brume : l'histoire vraie de Dian Fossey

Sorti en 1989, le film Gorilles dans la brume réalisé par Michael Apted avec Sigourney Weaver raconte l'histoire vraie bouleversante de la primatologue américaine Dian Fossey, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'étude et à la protection des gorilles des montagnes à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le long-métrage, nommé à six reprises aux Oscars, est adapté du récit autobiographique éponyme de Dian Fossey paru en 1983 dans lequel elle racontait son expérience au sein de la communauté de gorilles avec laquelle elle avait noué des liens très forts.

Au cours de son expérience dans les montagnes du Rwanda, elle s'était rapprochée de plusieurs gorilles, notamment de son bien-aimé Digit, qu'elle suivait depuis sa naissance, ce qui lui avait permis de documenter des comportements sociaux complexes. Dian Fossey était très engagée dans la lutte contre le braconnage, prospère dans cette région, ce qui l'a rendue vulnérable aux représailles.

En 1977, la mort violente de Digit par des braconniers a intensifié son combat contre la protection des gorilles. Cette scène est présente dans le film, et la vision de Digit avec la tête et les mains coupées a été un traumatisme pour de nombreux spectateurs, qui ont, pour la plupart, découvert ce film jeunes.

Dans son récit autobiographique, elle racontait la vision horrifique de Digit sans vie :

"Je revoyais défiler devant mes yeux toute la vie de Digit depuis le premier instant où je l'avais vu, dix ans plus tôt, petite boule soyeuse de fourrure noire. Je me sentais comme amputée d'une partie de moi-même (...) Les porteurs ramenèrent son corps au camp et on l'enterra à quelques mètres de ma cabane."

Où est enterrée Dian Fossey ?

Le 26 décembre 1985, Dian Fossey est retrouvée assassinée dans sa cabane à Karisoke, de six coups de machette sur son crâne. Les circonstances exactes de sa mort demeurent obscures, mais son assassinat est généralement attribué à son conflit avec les braconniers et peut-être à des tensions locales.

Avant son assassinat, et sachant que sa vie était risquée, Dian Fossey avait émis le souhait d'être enterrée dans le cimetière qu'elle avait fait bâtir pour ses gorilles, à Karisoke, au Rwanda. Elle repose ainsi, depuis près de 40 ans, aux côtés de ses protégés, dont Digit. Sur sa pierre tombale, on peut y lire cette inscription :

"Personne n'a jamais aimé les gorilles plus que toi. Repose en paix, chère amie. Protégé éternellement dans ce lieu sacré, tu es enfin chez toi, là où tu appartiens."

On peut également y lire son surnom "Nyiramachabelli", que les rwandais lui avait donné, et qui signifie "la femme qui vit seule sur la montagne".

Le sanctuaire est ouvert au public et peut être visité