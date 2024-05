Ce soir à la TV : cette immense star a débuté dans cette saga culte avec seulement 8 minutes à l'écran

Ce soir (re)découvrez sur TMC "Harry Potter et la coupe de feu", le quatrième volet de cette saga magique qui a été la première apparition pour un comédien désormais incontournable d'Hollywood : Robert Pattinson, même s'il ne cumule que huit minutes à l'écran au total.

Harry Potter et la Coupe de feu : les débuts de Robert Pattinson

Sorti en 2005, Harry Potter et la Coupe de Feu est le quatrième film de la saga magique emblématique basée sur les romans de J.K. Rowling. Réalisé par Mike Newell, ce volet se distingue par son intensité dramatique et ses défis plus sombres, avec notamment l'arrivée de Voldemort dans sa forme finale, incarné par Ralph Fiennes, à l'issue d'une séquence dramatique, qui reste gravée dans les mémoires des fans.

Le film se déroule alors que Poudlard se prépare à accueillir le célèbre Tournoi des Trois Sorciers, un tournoi qui oppose chaque année un sorcier de chaque école magique d'Europe à travers des épreuves risquées et mystérieuses. Pour représenter l'école de sorcellerie de Poudlard, c'est Cedric Diggory (incarné par Robert Pattinson), qui a été choisi, mais le tournoi prend une autre tournure lorsque Harry Potter est, lui aussi, choisi par la coupe de feu. Ils sont donc quatre à devoir combattre dans les arènes pour remporter le trophée. Très vite, Harry se lie d'amitié avec Cedric Diggory, qui brille autant par son intelligence et son charme que par son courage et son fair-play.

8 minutes à l'écran mais le début de la gloire

Le rôle de Cedric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de Feu a été un véritable tremplin pour Robert Pattinson, âgé de 19 ans au moment de la sortie du film. Bien qu'il ne dispose au total que de huit minutes à l'écran, cette performance a ouvert au comédien anglais les portes de Hollywood. C'est en effet grâce à ce rôle qu'il a ensuite décroché celui d'Edward Cullen dans la saga Twilight, qui l'a rendu célèbre à travers le monde, et lui a ensuite permis de bâtir une solide carrière, entre films indépendants et blockbusters. En 2022, il a été choisi par Warner Bros. pour incarner le nouveau Batman dans la nouvelle saga de Matt Reeves. Le second volet est attendu en octobre 2026.

Pour l'anecdote, c'est en cherchant le visage de celui qui pourrait incarner Edward Cullen dans la saga Twilight que le producteur a eu l'idée de regarder des photos des acteurs ayant joué dans des films Harry Potter. C'est là qu'il est tombé sur une photo de Robert Pattinson, et a décidé, de concert avec la réalisatrice Catherine Hardwicke, de lui faire passer le casting.

Robert Pattinson peut donc se targuer d'avoir joué dans deux des teen sagas les plus populaires au monde.