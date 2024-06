Ce soir à la TV : ce film d'action écrit par Sylvester Stallone aurait dû être le dernier Rambo

Ce soir, la chaîne NRJ12 rediffuse le film d'action "Homefront" sorti il y a 10 ans avec Jason Statham qui aurait dû être le dernier volet de la saga Rambo

Homefront : Jason Statham met des patates

Homefront est un film d'action américain sorti en 2014, adapté du roman éponyme de Chuck Logan, réalisé par Gary Fleder et écrit par Sylvester Stallone.

Le long-métrage met en vedette Jason Statham dans le rôle principal, celui de Phil Broker, un ancien agent de la DEA. Après une opération d'infiltration qui tourne mal et qui lui laisse des cicatrices profondes, Broker décide de déménager avec sa fille Maddy (Izabela Vidovic) dans une petite ville tranquille pour commencer une nouvelle vie.

Cependant, leur tranquillité est de courte durée. Lors d'une altercation à l'école, Maddy se défend contre un garçon qui se révèle être le neveu de Cassie Bodine (Kate Bosworth), une femme instable et manipulatrice. Cassie décide de se venger en impliquant son frère Gator Bodine (James Franco), un trafiquant de méthamphétamine sans scrupules.

Gator découvre le passé de Broker et décide de l'utiliser à son avantage. Il infiltre la maison de Broker et trouve des preuves de son ancienne vie d'agent infiltré, espérant les vendre aux ennemis de Broker pour étendre son propre réseau de drogue. Cette action met en mouvement une série d'événements violents, forçant Broker à reprendre les armes pour protéger sa fille et éliminer la menace que représente Gator.

Le film aurait dû être le dernier Rambo

Initialement, Sylvester Stallone avait écrit le scénario de Homefront pour en faire le dernier chapitre de la saga Rambo. Cette idée, bien que séduisante, a finalement été abandonnée :

"J'étais séduit par cette idée, et l'intrigue aurait bien fonctionné. Pendant que je travaillais sur le scénario, on a fait des recherches approfondies sur les accros à la méthamphétamine, la lutte contre les stupéfiants, et la manière dont cette drogue s'est insidieusement infiltrée dans tout le pays. C'est une drogue monstrueuse. Mais j'ai fini par tourner Rocky Balboa, et j'ai changé de priorité," expliquait Stallone dans le dossier de presse du film.

Durant le tournage d'Expendables 2 en Bulgarie, Sylvester Stallone a présenté le scénario à Jason Statham. Enthousiasmé par le script, Statham n'a cessé de manifester son désir de jouer dans le film. "Il n'a cessé de me répéter : 'Je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire !' J'ai fini par lui donner mon accord parce que je me suis dit que s'il insistait autant, c'est qu'il devait être sincère," racontait Stallone.

Au box-office, Homefront n'a pas été un franc succès, remportant seulement 48 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget d'environ 22 millions. En France, le film avait attiré plus de 600 000 spectateurs.