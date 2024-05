Ce soir à la TV : sans ce film sorti il y a plus de quinze ans, Marvel ne serait pas ce qu'il est

Rendez-vous ce soir sur W9 pour (re)découvrir "Iron man", sorti en 2008, et qui a marqué le début d'une révolution cinématographique : la création du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Iron Man : les débuts du Marvel Cinematic Universe (MCU)

Sorti en 2008, Iron Man est un film de super-héros réalisé par Jon Favreau, qui a marqué le début du MCU. Ce film a non seulement introduit le personnage emblématique de Tony Stark, mais a également jeté les bases d'un univers connecté qui allait révolutionner l'industrie du cinéma.

Le long-métrage raconte l'histoire de Tony Stark, un milliardaire ingénieur et playboy, incarné par Robert Downey Jr. (et dont le film a totalement redéfini la carrière). Après avoir été capturé par des terroristes lors d'une démonstration d'armement en Afghanistan, Stark utilise ses compétences en ingénierie pour construire une armure high-tech et s'échapper. De retour chez lui, il décide de perfectionner son armure et d'utiliser sa technologie pour combattre le mal sous l'identité d'Iron Man.

Le film a été un gros succès commercial. Avec un budget de 140 millions de dollars, le film a rapporté plus de 585 millions de dollars au box-office mondial.

L'Origine du MCU

Ce qui distingue Iron Man des autres films de super-héros de l'époque, c'est son rôle fondateur dans la création du MCU. À la fin du film, une scène post-générique révélait le personnage de Nick Fury (Samuel L. Jackson) proposant à Tony Stark de rejoindre les Avengers ("les vengeurs" à l'époque en VF). Cette scène a non seulement suscité une grosse attente chez les fans, mais a également annoncé l'ambition de Marvel de créer un univers cinématographique interconnecté.

La réussite d'Iron Man a permis à Marvel Studios de lancer un projet audacieux : créer une série de films interconnectés aboutissant à des événements cinématographiques majeurs comme Avengers en 2012. Le producteur Kevin Feige, architecte du MCU, a joué un rôle clé en planifiant cette stratégie à long terme.

Depuis la sortie du film, le MCU s'est étendu de manière spectaculaire. Aujourd'hui, il compte 31 films répartis sur plusieurs phases. Actuellement, cinq phases sont planifiées, les trois premières étant déjà complétées. Les films du MCU ont rapporté plus de 22 milliards de dollars au box-office mondial, en faisant l'une des franchises cinématographiques les plus lucratives de l'histoire.

Cependant, depuis la fin de l'arc des pierres d'infinité, le MCU est en perte de vitesse, ce qui oblige Marvel (et donc Disney) à réajuster ses ambitions pour les prochaines années.