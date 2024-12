Ce soir à la TV : jamais sortie au cinéma, cette comédie française a cartonné dans le monde en streaming

Ce soir, W9 diffuse "Medellín", une comédie d’action réalisée par Franck Gastambide. Bien que cette production française n’ait jamais été projetée en salles, elle a connu un succès notable sur la plateforme Prime Video, s’imposant comme l’un des films français les plus visionnés en streaming à l’international.

Medellin : un mélange explosif d’action et de comédie

Sorti directement sur Prime Video le 2 juin 2023, Medellin raconte l’histoire de Brahim (Brahim Bouhlel), un jeune influenceur fasciné par la figure de Pablo Escobar. Passionné au point de se surnommer "Pablito", il se rend en Colombie pour produire une vidéo documentaire sur le célèbre narcotrafiquant. Cependant, son enthousiasme vire rapidement au cauchemar lorsqu’il est kidnappé par des narcos locaux, qui exigent une rançon pour sa libération.

C’est alors que Reda (Franck Gastambide), le frère aîné de Brahim, décide de monter une mission de sauvetage pour le libérer. Il part avec deux amis improbables : Stan (Ramzy Bedia), un baroudeur déjanté, et Chafik (Anouar Toubali), le "cerveau" du groupe. Leur périple les plonge dans une série de situations absurdes et périlleuses à travers les paysages de Medellín.

Le film mêle des scènes d’action spectaculaires à un humour caractéristique des comédies de Franck Gastambide. On retrouve également une touche internationale avec la participation de Mike Tyson dans un rôle inattendu.

Un carton en streaming malgré une sortie discrète

Contrairement aux précédents succès de Franck Gastambide comme Taxi 5 ou Pattaya, Medellin a opté pour une diffusion exclusive sur Prime Video, sans passer par les salles de cinéma. Ce choix stratégique s’inscrit dans la tendance croissante des plateformes à investir dans des productions originales pour attirer un large public.

Et cela a porté ses fruits. Dès sa sortie, Medellin s’est imposé comme l’un des films les plus populaires sur la plateforme. Ainsi, dès son week-end de mise en ligne, le film a atteint la première place des classements dans 68 pays (dont la France) et s’est hissé à la deuxième position aux États-Unis, un exploit rare pour une comédie française. Cette performance témoigne de l’attrait du film à l’international, grâce à un mélange efficace de divertissement grand public et d’un casting séduisant.

En France, Medellin a divisé la critique. Si certains ont salué l’humour et le dynamisme du film, d’autres ont reproché un scénario parfois trop prévisible ou caricatural. Toutefois, l’objectif de Franck Gastambide semble atteint : proposer un pur divertissement, taillé pour le streaming, où l’action et l’humour cohabitent sans prétention.