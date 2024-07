Ce soir à la TV : grand succès au box-office, ce chef-d'œuvre français a fait mieux que Top Gun et Rocky

Ce soir, rendez-vous sur la chaîne Chérie25 pour (re)découvrir un chef-d'œuvre du cinéma français, plus grand succès de l'année 1986 devant "Rocky 4" et "Top Gun" : "Jean de Florette", réalisé par Claude Berri, et adapté de l'œuvre de Marcel Pagnol.

Jean de Florette : un chef-d'œuvre du cinéma français

Le diptyque Jean de Florette et Manon des Sources, réalisé par Claude Berri et sorti en 1986, est une adaptation des romans de Marcel Pagnol. Ces deux films sont profondément ancrés dans la culture française et sont largement considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma hexagonal, au même titre que les romans.

Jean de Florette, sorti en août 1986, est le premier volet du diptyque. L'histoire se déroule dans les années 1920, dans un petit village provençal. Jean Cadoret (Gérard Depardieu), un ancien percepteur de la ville, hérite d'une ferme après la mort de sa mère. Avec sa femme Aimée et leur fille Manon, il s'installe dans cette nouvelle demeure avec l'ambition de devenir agriculteur.

Cependant, deux villageois, César Soubeyran (Yves Montand) et son neveu Ugolin (Daniel Auteuil), convoitent la ferme de Jean, principalement à cause de la source d'eau qui s'y trouve. Ils bouchent la source pour forcer Jean à vendre, mais celui-ci, ignorant leur machination, lutte désespérément pour faire prospérer ses cultures malgré la sécheresse.

La deuxième partie du diptyque, Manon des Sources, sorti en novembre de la même année, reprend l'histoire quelques années plus tard. Manon (Emmanuelle Béart), la fille de Jean de Florette, a grandi et vit désormais en bergère solitaire dans les collines. Elle découvre par hasard le rôle de César et Ugolin dans la tragédie qui a frappé sa famille.

Un énorme succès au box-office

Les deux films ont été largement acclamés par la critique et ont connu un succès commercial important. Ainsi, Jean de Florette est le plus gros succès au box-office français de l'année 1986 avec plus de sept millions de spectateurs. Il est suivi par Manon des Sources, qui avait, quant à lui, totalisé six millions et demi d'entrées. Soit un total de plus de treize millions pour les deux films.

C'est un succès d'autant plus important, qu'il devance deux gros blockbusters hollywoodiens de l'année 1986 : Rocky 4 (qui avait attiré près de cinq millions de spectateurs) et Top Gun, qui affichait trois millions et demi d'entrées.

Quatre ans plus tard, ce sont deux autres films adaptés de l'œuvre de Marcel Pagnol qui connaissent un nouveau grand succès en salles : La Gloire de mon père et Le Château de ma mère, qui totaliseront plus de dix millions d'entrées.