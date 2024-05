Ce soir à la TV : la fausse suite de Pretty Woman avec Julia Roberts et Richard Gere

Ce soir sur Cherie25, (re)découvrez la comédie romantique "Just Married" sortie en 1999 que beaucoup ont prise pour la suite du film culte "Pretty Woman". Et pour cause : c'est exactement la même équipe qui s'est de nouveau réunie pour cette nouvelle histoire d'amour.

Just Married : Julia Roberts et Richard Gere se retrouvent La comédie romantique Just Married sortie en 1999 signe les retrouvailles de l'équipe du film culte Pretty Woman. En effet, le réalisateur Garry Marshall met une nouvelle fois en scène le couple Julia Roberts / Richard Gere, avec en prime Hector Elizondo dans un second rôle. Le film raconte l'histoire d'Ike Graham (Richard Gere), un journaliste new-yorkais qui écrit une chronique sur Maggie Carpenter (Julia Roberts), une femme connue pour avoir fui plusieurs fois lors de ses mariages juste avant de prononcer ses vœux. Intrigué par son histoire et motivé par le désir de sauver sa propre carrière après avoir été critiqué pour son article jugé inexact et diffamatoire, Ike se rend dans la petite ville de Hale, dans le Maryland, pour découvrir la véritable Maggie. Maggie, qui travaille comme mécanicienne et vit dans une petite communauté, devient rapidement le sujet d'une grande curiosité pour Ike. Alors qu'il cherche à comprendre pourquoi elle fuit chaque fois ses fiançailles, une relation intime se développe entre eux. La "fausse suite" de Pretty Woman Comme dit auparavant, Just Married a la particularité de réunir l'équipe derrière le succès Pretty Woman. Au moment de la promotion du film, la production avait semé le doute sur le fait que Just Married était une suite de Pretty Woman, avec notamment la phrase d'accroche "de nouveau amoureux ?" sur les premières affiches américaines du film. En 2021, le comédien Jason Alexander, qui incarnait l'avocat Philip Stuckey dans Pretty Woman, avait déclaré dans une interview que Just Married était pour lui la suite de la romcom culte, et qu'il n'y en aurait jamais d'autre. Au box-office, Just Married a très bien fonctionné, avec 309 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à 70 millions. En France, le film avait attiré plus de deux millions de spectateurs lors de sa sortie.