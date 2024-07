Ce soir à la TV : un des premiers succès de Virginie Efira en France

Rendez-vous ce soir sur France 2 pour (re)découvrir la comédie romantique "La Chance de ma vie" sortie en 2011 qui est un des premiers succès de Virginie Efira en France. Dans ce film réalisé par Nicolas Cuche, elle donne la réplique à François-Xavier Demaison.

La Chance de ma vie : Virginie Efira face à François-Xavier Demaison

La Chance de ma vie est une comédie romantique française réalisée par Nicolas Cuche, sortie en 2011 avec Virginie Efira et François-Xavier Demaison dans les rôles principaux.

Le film raconte l'histoire de Julien Monnier (François-Xavier Demaison), un brillant conseiller conjugal avec un problème singulier : il porte malheur à toutes les femmes qu'il aime. Depuis son enfance, ses relations se terminent toujours par des catastrophes pour ses partenaires. Sa malchance légendaire le conduit à vivre une vie sentimentale compliquée, où il est incapable de garder une relation durable.

Sa vie change le jour où il rencontre Joanna Sorini (Virginie Efira), une femme dynamique et pleine de vie. Malgré ses réticences initiales, Julien tombe amoureux de Johanna. Cette fois-ci, il est déterminé à ne pas laisser la malchance ruiner leur histoire. Cependant, les événements prennent rapidement une tournure comique et chaotique alors que Julien tente de protéger Johanna des conséquences de sa malchance.

Autour de Virginie Efira et François-Xavier Demaison, on retrouve, entre autres, Raphaël Personnaz et Thomas Njigol.

Un des premiers succès de Virginie Efira en France

Avant le début du tournage, le réalisateur Nicolas Cuche avait déclaré que de nombreux acteurs avaient décliné la proposition en raison de la présence de Virginie Efira, qui avait encore, à l'époque, l'image de la présentatrice TV qui avait animé La Nouvelle Star, et à laquelle ils ne souhaitaient pas être associés. Grand mal leur en a pris puisque La Chance de ma vie a connu un beau succès dans les salles françaises, avec plus d'un million de spectateurs.

Il s'agit, avec L'Amour c'est mieux à deux, sorti un an avant, du premier succès de Virginie Efira en France. C'est notamment grâce au succès de ce film, qu'elle a ensuite été plus libre dans ses choix. Aujourd'hui, elle s'est imposée comme l'une de nos plus brillantes comédiennes, et a remporté un César pour son rôle dans Revoir Paris en 2023.