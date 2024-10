Ce soir à la TV : ce blockbuster à 150 millions que Matt Damon regrette d'avoir fait

Rendez-vous ce soir sur NRJ12 pour (re)découvrir le blockbuster épique "La Grande Muraille" de Zhang Yimou, qui a été beaucoup critiqué, et que Matt Damon regrette d'avoir fait.

La Grande Muraille : un blockbuster très critiqué

Sorti en 2016, La Grande Muraille est une coproduction sino-américaine réalisée par Zhang Yimou. Ce film de fantasy épique raconte l'histoire de mercenaires européens, interprétés par Matt Damon et Pedro Pascal, qui découvrent que la Grande Muraille de Chine a été construite pour repousser non seulement les envahisseurs humains, mais aussi des créatures monstrueuses. Avec un budget d'environ 150 millions de dollars, le film visait à conquérir le marché mondial.

Malgré des attentes élevées, La Grande Muraille a été un échec critique et commercial. Le film a rapporté environ 335 millions de dollars dans le monde entier, ce qui est décevant compte tenu de son budget de production élevé et des coûts supplémentaires de marketing. Aux États-Unis, il n'a rapporté que 45 millions de dollars, une somme bien inférieure aux attentes. En Chine, où il était censé attirer un large public en raison de sa nature et de son casting, les résultats ont été également mitigés, avec 171 millions de dollars (il s'agit cependant du plus gros score pour le film). D'après les estimations de The Hollywood Reporter, le film aurait fait perdre 75 millions de dollars aux investisseurs, mettant en péril les futures coproductions sino-américaines.

Matt Damon a des regrets sur sa participation

Dans une interview accordée au WTF podcast en 2021 (via ScreenRant), Matt Damon avait exprimé des regrets quant à sa participation au film La Grande Muraille. Il avait même qualifié le film de vrai "désastre", et avait confié qu'il savait que le film allait se planter, alors même qu'il était encore en train de le tourner et espérait ne jamais avoir à revivre cette sensation :

Je me suis dit : 'C'est exactement comme ça que les catastrophes arrivent. Cela ne tient pas. Ça ne fonctionne pas en tant que film. C'est le pire sentiment créatif qu'on puisse ressentir, je pense. J'espère ne jamais revivre ça.

S'il n'avait pas expressément nommé La Grande Muraille, Matt Damon était revenu, lors d'une interview donnée à The Independent en 2023, sur un tournage très difficile pour lui, où il était "tombé en dépression". Il avait ainsi confié qu'il avait ressenti à ce moment-là que le film n'allait pas répondre aux attentes, mais qu'il s'était engagé, et avait "déraciné sa famille". Compte tenu que le long-métrage a été en grande partie tourné en Chine, le doute n'est que peu permis.