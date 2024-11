Ce soir à la TV : ce film est resté pendant 30 ans le plus gros succès au box-office français

Ce soir sur France 2, retrouvez l’un des joyaux du cinéma français : La Grande Vadrouille. Avec plus de 17 millions d’entrées, ce film mythique, porté par le duo légendaire Bourvil-Louis de Funès, reste l’un des plus grands succès du box-office français. Entre rires, quiproquos et péripéties en pleine Seconde Guerre mondiale, La Grande Vadrouille continue de faire rire des générations entières !

La Grande Vadrouille : un duo irrésistible

Sorti en 1966 et réalisé par Gérard Oury, La Grande Vadrouille est bien plus qu’une simple comédie : c’est un pilier de la culture cinématographique française. L’histoire, ancrée dans l’Occupation, allie habilement humour et aventures, avec des scènes d’anthologie qui ont marqué le public. En suivant les mésaventures de deux Français ordinaires – un chef d’orchestre acariâtre et un peintre en bâtiment un peu naïf – le film propose une escapade rocambolesque à travers la France occupée, aux côtés de parachutistes britanniques en fuite.

L’énorme succès de La Grande Vadrouille repose en grande partie sur la magie de son duo principal. Bourvil et Louis de Funès, deux géants de l’humour, incarnent des personnages que tout oppose : Stanislas Lefort, le chef d’orchestre parisien, autoritaire et maniaque (joué par de Funès), et Augustin Bouvet, peintre tranquille et légèrement maladroit (incarné par Bourvil).

Difficile de parler de La Grande Vadrouille sans évoquer ses scènes cultes, que beaucoup connaissent par cœur. Du passage dans les bains turcs où les deux héros tentent d’échapper à des soldats allemands en slip, à la fuite dans le monastère et la traversée périlleuse sur les toits, chaque moment est gravé dans l’histoire du cinéma français. Ces scènes, à la fois burlesques et rythmées, illustrent à merveille l’art de la comédie selon Gérard Oury, qui savait capter l’essence de l’humour français dans toute sa finesse.

30 ans à la tête du box-office français

Avec ses 17 millions d’entrées en salles, La Grande Vadrouille a longtemps été le record absolu au box-office français. Pendant plus de 30 ans, il est resté le film le plus vu dans les salles françaises, jusqu’à être dépassé par Titanic, et plus tard par Bienvenue chez les Ch’tis. Pourtant, sa popularité reste intacte, et il continue de séduire les nouvelles générations grâce à ses rediffusions régulières et son humour intemporel.