Ce soir à la TV : Bruce Willis et Jason Momoa réunis dans une comédie d'action jamais sortie au cinéma

Ce soir, la chaîne NRJ12 diffuse une comédie d'action jamais sortie au cinéma avec Bruce Willis et Jason Momoa : L.A. Rush. Avant de vous lancer, lisez quand même ce qu'en avaient pensé les premiers spectateurs l'ayant découvert en vidéo.

L.A. Rush : c'est quoi ce film ?

L.A. Rush est une comédie d'action sortie en 2017 et réalisée par Mark et Robb Cullen avec Bruce Willis et Jason Momoa dans les rôles principaux.

Bruce Willis incarne Steve Ford, un détective privé de Los Angeles dont la vie bascule lorsqu'un gang vol son chien bien-aimé, Buddy. Ford se lance dans une mission désespérée pour récupérer son chien, affrontant une série de personnages excentriques et de situations périlleuses dans les quartiers mal famés de Los Angeles. Pour retrouver Buddy, il doit négocier avec des trafiquants de drogue, des voleurs et même des tueurs à gages, tout en naviguant dans les complications de sa propre vie personnelle et professionnelle.

Le film a été privé d'une sortie au cinéma dans la plupart des pays du monde (dont la France) et a eu seulement droit à une exploitation en vidéo en juin 2017.

Qu'en pensent les spectateurs ?

Si, sur le papier, L.A. Rush semblait pouvoir séduire les amateurs de comédies d'action, dans les faits, c'est un peu plus compliqué. En effet, les spectateurs l'ayant découvert en vidéo n'ont pas vraiment été emballés par le scénario et la réalisation du film. Ainsi, chez nos confrères d'AlloCiné, le film a à peine obtenu la moyenne en note des spectateurs (il affiche actuellement un 2,7/5) et on peut lire :

Les scènes d’action n’en sont pas et la distribution se noie dans un script sans saveur et sans intérêt.

Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas fait un DTV avec Bruce Willis : finalement, j'aurais pu continuer comme ça

Une petite curiosité qui démarre plutôt bien puis le premier quart d'heure passé, l'intérêt retombe assez vite pour laisser place à un film fourre-tout qui remplit le minimum syndical.

J'ai tenu 15 mn tellement c'est mauvais. Le scénario et les dialogues sont affligeants.