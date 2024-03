Ce soir à la TV : les débuts inoubliables de cet acteur aux 3 César

En 1988, Benoît Magimel fait des débuts remarqués dans "La Vie est un long fleuve tranquille", la comédie culte d'Etienne Chatiliez qu'on ne se lasse pas de revoir et qui est rediffusée ce soir sur TF1 Séries Films.

La Vie est un long fleuve tranquille : la naissance de Benoît Magimel

En plus de trente ans de carrière, Benoît Magimel a été salué pour ses performances à plusieurs reprises, et a remporté de prestigieuses récompenses : un prix d'interprétation à Cannes pour son rôle dans La Pianiste de Michael Haneke (2001), et trois César, dont deux d'affilée, pour ses rôles dans La Tête Haute (2016), De son vivant (2022), et Pacifiction (2023).

Il a débuté sa carrière très jeune, à l'âge de 13 ans, dans la comédie culte La Vie est un long fleuve tranquille d'Etienne Chatiliez. Sorti en 1988, ce film est devenu un incontournable du cinéma français, pour son humour noir et sa satire cinglante de la bourgeoisie provinciale française et des classes sociales. L'histoire, adaptée de faits réels, tourne autour de deux familles diamétralement opposées : les Le Quesnoy, une famille bourgeoise catholique, et les Groseille, une famille pauvre vivant dans le désordre et la débrouillardise. Leur vie est bouleversée lorsqu'il est révélé que deux de leurs enfants ont été échangés à la naissance par une infirmière vengeresse.

Benoît Magimel incarne Momo Groseille, l'un des deux enfants échangés, qui est en réalité un Le Quesnoy. Sa découverte de sa véritable origine bouleverse non seulement sa propre vie mais aussi celles des deux familles concernées. Tout au long du film, Momo s'adapte à sa nouvelle réalité, naviguant entre les deux mondes opposés des Groseille et des Le Quesnoy.

La confirmation

Après cette performance très remarquée dans La Vie est un long fleuve tranquille, Benoît Magimel poursuit sa carrière d'acteur en participant à plusieurs projets cinématographiques. C'est en 1996, avec le film Les Voleurs d'André Téchiné, qu'il confirme son talent d'acteur. Il y partage l'affiche avec Catherine Deneuve et Daniel Auteuil. Cette performance lui vaut une première nomination aux César (meilleur espoir masculin).

Dernièrement, on a pu le voir dans La Passion de Dodin Bouffant et Omar la fraise, et il sera prochainement à l'affiche de Rosalie de Stéphanie Di Giusto. Ces trois films ont été présentés au Festival de Cannes 2023.