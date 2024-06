Ce soir à la TV : passé inaperçu, ce drame poignant est pourtant un des meilleurs films de Mélanie Thierry

Ce soir, M6 diffuse pour la première fois le drame "La Vraie Famille" porté par une bouleversante Mélanie Thierry. L'occasion de découvrir ce film poignant, qui n'avait pas eu le succès escompté lors de sa sortie dans les salles en février 2022.

La Vraie Famille : c'est quoi ce drame poignant avec Mélanie Thierry ?

Après une présentation au Festival d'Angoulême à l'été 2021, le film La Vraie Famille réalisé par Fabien Gorgeart sort dans les salles françaises le 16 février 2022.

Le film raconte l'histoire poignante d'Anna, interprétée par Mélanie Thierry, qui vit avec son mari, ses deux enfants, et Simon, un petit garçon placé en famille d'accueil chez eux depuis plusieurs années. Anna s'est profondément attachée à Simon, le considérant comme son propre fils. Le drame commence lorsque le père biologique de Simon, interprété par Lyes Salem, décide de reprendre son fils. Cette décision plonge Anna dans une profonde détresse émotionnelle alors qu'elle doit affronter la perspective de se séparer de l'enfant qu'elle a élevé et aimé comme le sien.

La Vraie Famille explore et questionne la définition de la famille, les liens du cœur, et les liens du sang à travers la situation rencontrée par Anna et les siens.

Pour ce film, le cinéaste s'est inspiré de son propre vécu, puisque sa famille avait accueilli un enfant, qui était resté chez eux, de ses 18 mois à ses six ans. Il nous avait confié au moment de la sortie du film :

« Ma mère, elle, n’avait peut-être pas mesuré l’implication émotionnelle de cette fonction particulière. Le seul conseil qu’elle a reçu des assistantes familiales était : « Aimez cet enfant, mais ne l’aimez pas trop ».

Une grande Mélanie Thierry

Malgré des premières critiques positives et un excellent bouche-à-oreille (le film affiche la note de 4,1/5 chez nos confrères d'AlloCiné en avis spectateurs), La Vraie Famille ne parvient pas à s'imposer en salles. Ainsi, il totalise seulement 100 000 spectateurs lors de son exploitation cinématographique.

Pour ce rôle poignant, Mélanie Thierry obtient le Valois de la meilleure actrice au Festival du film d'Angoulême. Une prestation qui lui vaut beaucoup d'avis positifs, et qui restera comme l'un de ses meilleurs rôles :

Une interprétation bouleversante

Melanie Thierry au sommet de son art !

Mélanie Thierry bouleversante

Mélanie Thierry, secondé par d'excellents seconds rôles, porte sa composition au point d'incandescence et emporte tout